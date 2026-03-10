Oficialul ungar a adăugat că va fi scoasă din rezervele de petrol o cantitate pentru 45 de zile.

Creşterea cotaţiilor ţiţeiului a determinat guvernele să ia măsuri pentru a limita impactul asupra economiilor şi consumatorilor.

Prețurile la combustibili, plafonate în Ungaria

Şi premierul ungar Viktor Orban informase luni că preţurile la combustibili vor fi plafonate, începând de la miezul nopţii, pentru a-i proteja pe maghiari de creşterea preţurilor la petrol, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Plafonarea se aplică vehiculelor înmatriculate în Ungaria.

Începând de marţi, preţul benzinei în Ungaria va fi plafonat la 595 de forinţi (1,75 dolari) pe litru, iar cel al motorinei la 615 forinţi (1,81 dolari) pe litru.

Măsura se aplică persoanelor fizice, fermierilor, transportatorilor şi contractorilor, a adăugat Orban, invocând blocarea conductei petroliere Drujba, care traversează Ucraina, ca una dintre cauzele care au condus la această măsură, pe lângă războiul din Orientul Mijlociu.

Anterior, Orban a cerut Uniunii Europene să suspende sancţiunile împotriva petrolului şi gazelor ruseşti, având în vedere războiul din Orientul Mijlociu. Liderul naţionalist, un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, critică în mod regulat sancţiunile UE împotriva Rusiei, folosindu-şi dreptul de veto pentru a obţine excepţii pentru Ungaria.

Ungaria a mai plafonat odată preţurile combustibililor, în perioada cuprinsă între noiembrie 2021 şi iunie 2022, pentru a reduce inflaţia înainte de alegerile din aprilie 2022, pe care Orban le-a câştigat apoi cu o majoritate covârşitoare. Cu toate acestea, ulterior, Orban a fost forţat să renunţe la plafonarea preţurilor combustibililor, după ce ce o penurie de combustibil a dus la achiziţii de panică la benzinării.

În Asia, cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a scăzut marţi dimineaţă cu 6,3%, la 92,68 dolari, în timp ce cotaţia ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut marţi cu 6,5%, la 88,58 dolari per baril, după declaraţiile preşedintelui SUA, Donald Trump.

Luni, preţul petrolului a depăşit 100 dolari per baril, cel mai ridicat nivel de la mijlocul lui 2022, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.

Donald Trump consideră că războiul împotriva Iranului este cvasi-încheiat şi că Washingtonul este "foarte mult înainte" de termenul iniţial estimat de patru până la cinci săptămâni, potrivit unei postări pe reţeaua X a unei jurnaliste de la CBS News, care a citat un interviu cu liderul de la Casa Albă.

"Cred că războiul este cvasi-încheiat, practic. Nu au marină, nu au comunicaţii, nu au forţe aeriene", a declarat Trump, conform corespondentei CBS News la Casa Albă, Weijia Jiang.