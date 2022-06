Ungaria își asigură locuitorii că nu vor fi probleme cu livrarea de gaze rusești. ”Am procedat bine”

Profimedia

Ungaria își asigură cetățenii că nu vor exista probleme cu livrarea de gaze rusești, în ciuda problemelor pe care le au mai multe țări europene, către care Rusia a sistat furnizarea de gaze naturale, în contextul sancțiunilor pentru războiul din Ucraina.

Aprovizionarea cu gaze naturale a Ungariei este în continuare sigură, livrările se desfăşoară în conformitate cu contractele, în cantităţile adecvate, fără nicio întrerupere sau problemă, a declarat vineri ministrul ungar de Externe şi al Comerţului Exterior, Peter Szijjarto, potrivit Hirado.

”Din păcate, în ultima vreme, crizele cu privire la securitatea aprovizionării cu energie a unor ţări şi chiar regiuni este însoţită, în mod caracteristic, de multă incertitudine”, a spus Szijjarto.

”Doresc să reasigur pe toată lumea că Ungaria nu va fi afectată de aceste reduceri de volum. Gazele naturale importate din Rusia vor ajunge în ţară fără nicio întrerupere, în baza programului convenit şi a acordurilor încheiate”, a declarat oficialul maghiar.

”Am făcut bine atunci când am încheiat un acrod de achiziționare de gaze pe termen lung cu Gaprom”

”Am procedat bine atunci când am încheiat un acord de achiziţionare de gaze pe termen lung cu Gazprom, toamna trecută. Dacă nu am fi făcut acest lucru, am fi avut mari probleme deja lunile trecute, şi am fi avut mari probleme şi acum”, a mai spus ministrul de Externe al Ungariei.

“A fost corect să ne conectăm la sistemele de alimentare cu gaze naturale ale vecinilor noştri, întrucât în acest fel, rutele de transport se află la dispoziţia noastră practic din toate cele patru direcţii”, a mai menţionat Peter Szijjarto.