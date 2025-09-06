Ungaria a interzis marșul LGBT+ din Pecs. Organizatorii spun că vocea comunității nu va fi redusă la tăcere

Stiri externe
06-09-2025 | 17:59
LGBTQ
Shutterstock

Un marş al „mândriei" (marş LGBT+), programat de o asociaţie să se desfăşoare în octombrie în oraşul Pecs din sudul Ungariei, nu a fost autorizat de poliţia ungară.

autor
Sabrina Saghin

Decizia a fost luată în baza noilor prevederi constituţionale impulsionate de premierul conservator Viktor Orban, care prevăd că orice adunare menită să promoveze homosexualitatea este interzisă, relatează sâmbătă AFP.

„Oameni normali ca noi sunt în mod constant provocaţi, întrucât persoane cu comportamente sexuale netradiţionale se exhibă în stradă", a spus Orban despre marşurile LGBT+, care au fost interzise în Ungaria printr-o lege adoptată în luna martie, măsură consolidată ulterior printr-un amendament în Constituţie menit să protejeze copiii şi care este criticat de Comisia Europeană.

Decizia poliţiei, anunţată vineri seară, urmează interzicerii marşului "Budapest Pride", organizat la sfârşitul lunii iunie de primarul liberal-ecologist al capitalei ungare, Gergely Karacsony. Dar acesta din urmă a nesocotit decizia şi a desfăşurat marşul, la care printre participanţi s-au numărat de asemenea comisarul european pentru egalitate, Hadja Lahbib, mai mulţi alţi politicieni europeni, printre care circa 70 de europarlamentari, mai ales din grupul Verzilor, dar şi din celelalte grupuri politice progresiste europene, precum liberalii sau socialiştii.

Interzicerea desfăşurării noului marş LGBT+ în oraşul Pecs „dă o lovitură gravă comunităţii LGBT+", au reacţionat organizatorii acestui marş, asociaţia „Diverse Youth Network", care a promis să menţină marşul din 4 octombrie.

Citește și
Românii sunt mai deschiși față de comunitatea LGBT și cred că toate familiile ar trebui protejate - sondaj
Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”

„Refuzăm să fim reduşi la tăcere. Nu ne vom lăsa intimidaţi", a indicat aceeaşi asociaţie.

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, LGBTQ,

Dată publicare: 06-09-2025 17:59

Articol recomandat de sport.ro
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Uluitor! Neymar moștenește o avere imensă din partea unui fan miliardar pe care nu l-a văzut niciodată
Citește și...
Viktor Orban a interzis și Mândria Budapestei, marș organizat de primărie în locul Budapest Pride. Primarul se răscoală
Stiri externe
Viktor Orban a interzis și Mândria Budapestei, marș organizat de primărie în locul Budapest Pride. Primarul se răscoală

Poliția maghiară a interzis și Mândria Budapestei, eveniment organizat de primăria capitalei în locul Budapest Pride, marșul LGBTQ interzis de Guvernul Viktor Orban. Pe de altă parte, primarul Budapestei anunță că nu va respecta interdicția.

Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”
Stiri actuale
Proiect de lege anti-LGBTQ în şcoli depus de un deputat PSD și unul exclus din AUR: „Ideologia LGBTQIA+ dăunează rasei umane”

Deputaţii Daniel Ghiţă şi Mihai Ioan Lasca au depus un proiect de lege care să interzică promovarea ideologiei LGBTQ în şcoli şi în emisiunile audio-vizuale.  

Cu ce se ocupa, în secret, administratorul unui club din Cluj, din comunitatea LGBTQ. Șapte adolescenți au fost ademeniți
Stiri actuale
Cu ce se ocupa, în secret, administratorul unui club din Cluj, din comunitatea LGBTQ. Șapte adolescenți au fost ademeniți

Administratorul unui club din Cluj, cunoscut în comunitatea LGBTQ, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori și trafic de droguri.

Recomandări
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”
Stiri externe
Dorința Kievului recunoscută de Vladimir Putin ca o „alegere legitimă”: „Garanțiile de pace trebuie să fie și pentru Rusia”

Președintele rus a declarat vineri că este „practic imposibil” să se ajungă la un acord cu Kievul pe probleme-cheie și a reiterat, de asemenea, respingerea categorică de către Moscova a aderării Ucrainei la NATO.

Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5
Stiri actuale
Buletinele electronice, jalon ratat din PNRR. Din cele 5 milioane asumate inițial, Guvernul speră să mai emită măcar 3,5

Guvernul și-a propus ca 3,5 milioane de români să primească buletine electronice, asta deși inițial ținta era de 5 milioane. Termenul limită pentru acest proiect finanțat prin PNRR fiind luna iunie 2026.

Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei
Stiri actuale
Incident șocant în Făget. Un individ beat a aprins pompa de benzină și a incendiat un angajat al benzinăriei

Un incident șocant a avut loc joi seara, 4 septembrie, într-o stație de carburant din Făget, județul Timiș. Un bărbat de 34 de ani, aflat în stare avansată de ebrietate a incendiat o pompă de combustibil și a atacat cu flacără un angajat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 06 Septembrie 2025

02:06:25

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2025

22:31

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28