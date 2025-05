Unde a trimis Trump două bombardiere B-52 după ce un rival al SUA a refuzat acordul nuclear

Noi imagini din satelit au arătat două bombardiere B-52 la Facilitatea de sprijin naval a SUA de la Diego Garcia, în Oceanul Indian, consolidând capacitățile de atac cu rază lungă de acțiune ale Washingtonului în apropierea Iranului, într-un moment în care discuțiile cu SUA privind programul său nuclear nu au dus până acum la un acord care să evite amenințarea unei acțiuni militare.

Statele Unite își consolidează semnificativ prezența militară la baza aeriană Diego Garcia din Oceanul Indian, în timp ce își intensifică presiunile asupra Iranului pe fondul tensiunilor legate de programul său nuclear.

Președintele Donald Trump a declarat că ar prefera o soluționare pașnică a disputei nucleare, dar a amenințat cu acțiuni militare dacă se dovedește imposibil să se ajungă la un acord, potrivit Newsweek.

Bombardiere B-52 au sosit la avanpostul izolat Diego Garcia din Oceanul Indian, alăturându-se unui contingent de șase bombardiere stealth B-2 deja desfășurate acolo de câteva săptămâni, potrivit Air & Space Forces Magazine, o publicație specializată în domeniul militar, și analiștilor de informații open-source.

Măsurătorile aeronavei prezentate în imaginea din satelit capturată miercuri și observată pentru prima dată de cercetătorul MT Anderson, specialist în informații open-source, pe X, corespund dimensiunilor bombardierului B-52.

