Există suspiciuni că acelaşi animal s-ar afla în spatele unei serii de 14 spargeri comise în ultimele două săptămâni într-un oraş din Japonia, conform The Guardian, preluat de News.ro.

Luni seară, Mitsuo Matsubara, în vârstă de 87 de ani, s-a trezit faţă în faţă cu un urs negru asiatic de mari dimensiuni după ce a mers să verifice un zgomot venit din bucătărie. A găsit frigiderul deschis, iar mâncarea era împrăştiată pe podea. Soţia sa a alertat poliţia.

În prezent, au fost raportate spargeri în cinci zone din oraşul Shizukuishi, situat în nord-estul Japoniei, iar autorităţile suspectează că ar putea fi vorba despre acelaşi urs. Au fost amplasate capcane tip cuşcă, instalate garduri electrice în jurul locuinţelor vizate în mod repetat şi organizate patrule pentru a avertiza populaţia.

Autoritățile încearcă să prindă ursul

„Este neobişnuit ca un urs să pătrundă de mai multe ori în acelaşi loc”, a declarat Shiho Chida, specialist în urşi în cadrul diviziei pentru protecţia naturii din prefectura Iwate, unde se află oraşul.

„Este posibil să fie acelaşi exemplar, aşa că vrem să-l capturăm cât mai repede”, a precizat Shiho Chida.

Până în prezent, un urs a fost surprins de patru ori intrând în clădirile unei ferme din zonă, unde s-a hrănit cu furaje pe bază de lapte destinate bovinelor. Animalul a fost filmat încercând să deschidă uşa glisantă a unei ferme în miezul nopţii, însă a fugit după ce proprietarul a aprins o lanternă şi a strigat la el.

În încercarea de a descuraja vizitatorul nedorit, fermierul a început să împrăştie în jurul intrărilor un amestec preparat în casă împotriva urşilor, care conţine muştar japonez.

Vinerea trecută, un alt locuitor s-a întors acasă după cumpărături şi a descoperit un urs în locuinţă, în apropierea camerei în care dormea tatăl său în vârstă. Animalul a fugit afară după ce bărbatul a lovit puternic într-o uşă din apropiere.

Specialiștii explică fenomenul

Ursul a încercat însă să revină în casă, iar proprietarul s-a luptat aproximativ 30 de secunde să ţină închisă uşa glisantă, în timp ce animalul, ridicat pe labele din spate, încerca să pătrundă înăuntru. Bărbatul a estimat că ursul avea aproximativ 1,65 metri înălţime.

În seara următoare, o femeie a găsit un urs căutând mâncare în bucătăria sa, iar duminică animalul a pătruns într-o cofetărie tradiţională japoneză şi a scos gogoşi din frigider.

Pofta ursului pentru dulciuri l-a determinat să intre de cinci ori în aceeaşi locuinţă, unde a mâncat biscuiţi, zahăr şi karinto, un desert japonez din aluat prăjit acoperit cu zahăr.

În ultimii ani, Japonia s-a confruntat cu un număr record de atacuri ale urşilor asupra oamenilor şi de decese provocate de aceste animale. Specialiştii consideră că depopularea zonelor rurale a făcut ca urşii să fie mai puţin intimidaţi să intre în localităţi şi că multe exemplare şi-au pierdut teama de oameni.