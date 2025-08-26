Un soldat ucrainean a supraviețuit 5 zile după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă

Un soldat ucrainean a supraviețuit 5 zile după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă. Restul camarazilor săi au fost masacrați de ruși, care le-au scos ochii și le-au tăiat organele genitale.

Soldatul Gărzii Naționale, Vladislav, în vârstă de 33 de ani, a supraviețuit după ce forțele ruse i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă, crezând că este mort, a relatat Suspilne pe 25 august, preluat de Kyiv Independent.

Vladislav a reușit să iasă și a petrecut cinci zile târându-se înapoi pe teritoriul controlat de Ucraina. Pe 17 august, a fost dus la un spital din regiunea Dnipropetrovsk în stare critică. Soldatul pierduse o cantitate mare de sânge, iar rănile sale începuseră să se agraveze.

Personalul medical spune că aceasta este prima dată în 11 ani de război când au tratat răni de acest fel. Cazul evidențiază tratamentul brutal aplicat soldaților ucraineni capturați de Rusia, despre care s-a relatat pe scară largă.

„Când cuiva i se taie gâtul și sângerează până la moarte, există șanse mici de supraviețuire”, a spus Serhii Rizhenko, medicul șef al spitalului.

„A rezistat până la sfârșit, dar ceea ce îl diferențiază este faptul că a fost încrezător până la sfârșit că totul va fi bine”.

Vladislav a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar în prezent nu poate vorbi. Și-a consemnat povestea supraviețuirii într-un jurnal.

Rușii le-au scos ochii și le-au tăiat buzele, organele genitale, urechile și nasul soldaților ucraineni

Potrivit lui Vladislav, brigada sa a pierdut controlul asupra unei poziții din apropierea orașului Pokrovsk în urmă cu câteva săptămâni. În timp ce încerca să-și ajute camarazii soldați, a fost capturat de forțele ruse.

Soldatul a spus că armata rusă le-a scos ochii, le-a tăiat buzele și organele masculine, urechile și nasul primilor soldați ucraineni luați prizonieri.

Vladislav a fost ultimul dintre cei opt soldați ucraineni aruncați într-o groapă de către trupele ruse, care credeau că toți erau morți.

Luna trecută, procurorul general al Ucrainei a declarat că a documentat cel puțin 273 de prizonieri de război ucraineni (prizonier de război) care au fost executați de Rusia în timpul captivității lor, o crimă de război conform Convențiilor de la Geneva.

