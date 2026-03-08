Compania Națională Iraniană de Rafinare și Distribuție a Petrolului a transmis într-un comunicat că Statele Unite și regimul israelian au lansat atacuri cu rachete asupra depozitelor de petrol din provinciile Teheran și Alborz sâmbătă seara, ca parte a atacurilor lor asupra infrastructurii Iranului.

Într-o postare pe contul său X duminică, Baghaei a declarat că războiul „criminal al SUA și Israelului împotriva Iranului” a intrat într-o nouă fază periculoasă, deoarece inamicii au efectuat atacuri „deliberate” asupra infrastructurii energetice a țării, arată presstv.ir.

Prin atacarea depozitelor de combustibil, agresorii eliberează în aer materiale periculoase și substanțe toxice, otrăvind civilii, devastând mediul și punând în pericol vieți la scară largă”, a adăugat el.

Purtătorul de cuvânt iranian a avertizat că consecințele acestei „catastrofe ecologice și umanitare” nu se vor limita doar la granițele Iranului.

Aceste atacuri constituie crime de război, crime împotriva umanității și genocid – toate în același timp”, a declarat Baghaei.

Atacurile asupra instalațiilor iraniene de stocare a petrolului au ca scop perturbarea veniturilor și logisticii Iranului. Au provocat incendii semnificative, probleme de mediu și victime. Un fum negru și sufocant a acoperit Teheranul după loviturile aeriene.