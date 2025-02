Un oficial ucrainean de rang înalt a fost arestat de serviciul secret, fiind acuzat că este un ”turnător” pentru ruși

O personalitate de rang înalt din cadrul Serviciului de Informații al Ucrainei (SBU) a fost arestată sub suspiciunea că era colaborator al Rusiei.

Serviciul nu a dat numele bărbatului, despre care a spus că este șeful de personal al centrului său anti-terorism, dar presa ucraineană, care citează surse din SBU, spune că acesta este colonelul Dmitro Koziura.

Potrivit BBC, presa locală a publicat imagini cu el în cătușe în timp ce era arestat de șeful SBU, Vasil Maliuk.

Într-un comunicat de presă se arată că au existat cel puțin 14 cazuri în care suspectul, descris ca fiind un "șobolan", a colectat și transmis informații Rusiei.

SBU afirmă că ancheta a implicat inclusiv o monitorizare audio și video, precum și obținerea accesului la telefoane mobile și computere.

De la invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022, Ucraina a anunțat numeroase operațiuni de demascare a agenților ruși de pe teritoriul său. Maliuk a fost implicat personal în ancheta privind suspectul și a condus operațiunea de arestare a acestuia, se arată în comunicatul SBU, adăugând că a raportat direct despre progresul acesteia președintelui Volodimir Zelenski.

Se spune că Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-ar fi recrutat la Viena în 2018. El a fost "pus la naftalină" timp de mai mulți ani, iar responsabilii săi au reluat contactul cu el abia în decembrie anul trecut.

"Datorită marcajelor de program criptate, am intrat în gadgeturile trădătorului - terminale mobile, computere", a spus Maliuk într-o declarație video postată pe site-ul SBU.

"Practic, am trăit cu el, am efectuat monitorizare audio și video. În acest proces, am reușit să documentăm în mod eficient colectarea și transmiterea de informații relevante de către trădător către inamic."

Maliuk a adăugat că SBU a alimentat Moscova cu dezinformări în cursul anchetei.

"Autocurățarea SBU continuă. Indiferent de modul în care inamicul încearcă să pătrundă în rândurile noastre... nu va putea să o facă cu succes. Pentru că noi îi detectăm în timp util, îi documentăm și îi reținem", spune Maliuk.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: