Un nou atac asupra Moscovei. Imaginile surprinse în capitala Rusiei | VIDEO

"În această noapte, forţele de apărare aeriană au distrus o dronă care se apropia dinspre districtul Istrinskii", a scris Sobianin pe Telegram.

Conform primelor informaţii,"nu există victime sau pagube. Serviciile de urgenţă sunt la faţa locului", a adăugat el.

Capitala Rusiei a fost vizată rar de la începutul conflictului din Ucraina, în februarie 2022, dar atacurile ucrainene cu drone s-au înmulţit în ultimele luni. Moscova şi alte regiuni ale Rusiei au fost vizate de aceste atacuri, inclusiv Peninsula Crimeea anexată.

Miercuri, autorităţile din regiunea Belgorod, de la graniţa cu Ucraina, au raportat că trei civili au fost ucişi de forţele de la Kiev. În aceeaşi zi, a şase consecutiv de atacuri cu drone, o dronă a distrus fereastra unui zgârie-nori din districtul de afaceri al Moscovei fără a provoca victime, conform autorităţilor moscovite, potrivit Agerpres.

Moscow residents do not believe Mayor Sobyanin that all drones were shot down at night???????? pic.twitter.com/DzhNQ41PDu