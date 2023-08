Iranul prezintă o nouă dronă care "are capacitatea de a transporta orice fel de bombe" cu o rază de acţiune de 2.000 km

Noua dronă a fost dezvăluită în prezenţa preşedintelui iranian Ebrahim Raisi la o ceremonie cu ocazia Zilei Industriei de Apărare, a informat agenţia Fars.

Drona "Mohajer-10", al cărei nume se traduce prin "Migrant", are o rază de acţiune de 2.000 de kilometri, poate zbura cu o viteză maximă de 210 de kilometri pe oră, poate rămâne în aer timp de 24 de ore şi poate transporta încărcături de până la 300 de kilograme.

Newly unveiled Mohajer-10 UCAV

• 2000km operational radius

• 24hr flight time (double that of Mohajer-6)

• 7km operational altitude (compared to roughly 5km on Mohajer-6(

• First Mohajer with SATCOM dome

• 450 litres of fuel

• 300kg payload (3x of Mohajer-6)