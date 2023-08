O dronă ucraineană a provocat o distrugere uriașă în Rusia. Un bombardier nuclear emblematic, scos din „joc” | FOTO

Imaginile postate pe reţelele sociale şi analizate de BBC Verify arată un Tupolev Tu-22 în flăcări la baza aeriană Solţi-2, la sud de Sankt Petersburg, scrie News.ro.

Avionul Tu-22 poate zbura cu o viteză de două ori mai mare decât cea a sunetului şi a fost folosit pe scară largă de Rusia pentru a ataca oraşe din Ucraina.

Sâmbătă, Ministerul rus al Apărării a anunţat într-un comunicat că un atac cu o „dronă de tip elicopter” a avut loc în jurul orei 10:00, ora Moscovei, şi a vizat un aerodrom militar din regiunea rusă Novgorod, provocând un incendiu şi avariind un avion de luptă. Ministerul a precizat însă că nimeni nu a fost rănit şi că incendiul a fost stins rapid. „Drona a fost detectată de avanpostul de observare al aerodromului şi a fost lovită cu focuri de armă de calibru mic”, a afirmat ministerul, în timp ce Ucraina nu a făcut niciun comentariu.

Baza Solţi-2 se află în regiunea Novgorod, precizează BBC.

Cu toate că Ministerul rus al Apărării a susţinut că drona a fost doborâtă, iar incendiul provocat a fost stins rapid, imagini postate pe Telegram arată un incendiu mare care a cuprins un avion cu vârful nazal distinctiv al unui Tu-22. BBC Verify a analizat imaginile şi consideră că acestea sunt credibile.

Chiar dacă distrugerea unui singur avion are un efect redus asupra puterii flotei actuale a Moscovei, care numără 60 de avioane, operaţiunea evidenţiază capacitatea tot mai mare a Kievului de a lovi ţinte în adâncimea teritoriului rusesc, comentează BBC.

În ultimele luni, Kievul a lansat zeci de vehicule aeriene fără pilot (UAV) pentru a ataca Moscova, demonstrând că pot străbate distanţe de câteva sute de kilometri. Solţi-2 se află la aproximativ 650 km de graniţa cu Ucraina.

Descrierea făcută de Ministerul rus al Apărării despre dronă ca fiind un „UAV de tip elicopter” sugerează însă că este vorba despre un dispozitiv ieftin, disponibil în comerţ, care poate fi lansat pe o distanţă scurtă.

Russian channels publish photos of an allegedly burning Tu-22M3 supersonic bomber, reportedly destroyed yesterday by a drone at a military airfield in Soltsy, Novgorod region, Russia.

Eyewitnesses reported two aircraft were allegedly struck. One suffered less damage, and the… pic.twitter.com/OA19pTaGJ3