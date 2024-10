Un mort şi patru răniţi în urma deraierii unui tren de pasageri în Norvegia, din cauza unei alunecări de teren

Trenul a fost atins de o cădere de pietre în timp ce asigura o legătură între oraşele Trondheim (vest) şi Bodø (nord), a anunţat, la postul NRK, un reprezentant al poliţiei, la faţa locului, Arild Woldmo.

Accidentul s-a soldat cu un mort şi patru răniţi, potrivit agenţiei NTB, care citează alt reprezentant al poliţiei, Bent Are Eilertsen.

Norway: Train derails due to rockslide – one dead https://t.co/zsXLRkAPE0 pic.twitter.com/q1z1PfVkVP

”Erau 55 de persoane la bordul trenului atunci când a deraiat”, a declarat acesta agenţiei.

”Toate au fost extrase” din garnitura de cinci vagoane.

Locomotiva şi primul vagon s-au răsturnat pe o pantă între calea ferată şi un drum aflat mai jos, potrivit unor imagini spectaculoase difuzate de televiziunile norvegiene.

Trei elicoptere au fost trimise la faţa locului, potrivit centrului de Salvare din Bodø.

Imagini surprind numeroase ambulanţe şi vehicule de pompieri.

Blocuri de rocă blocau înaintarea garniturii, potrivit unor martori.

#BREAKING : Passenger train carrying between 50 and 70 people derails in northern Norway, several injured #Norway #trainaccident #TrainDerail #NorwayNews pic.twitter.com/OBPOtxnOqq