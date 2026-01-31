Format din câteva clădiri din lemn, un magazin general, un parc de rulote și o benzinărie grupate în jurul unei străzi principale modeste, Licola este unul dintre cele mai mici orașe din Australia, scrie BBC.

Iar dacă ai la dispoziție câteva milioane de dolari, îl poți cumpăra. Întregul sat – aflat la aproximativ trei ore de mers cu mașina de orașul Melbourne – este acum scos la vânzare, spre șocul și furia comunității locale foarte unite.

Deținut în mod privat de un club comunitar local, Licola a fost mult timp un popas sigur pentru combustibil, mâncare și odihnă pentru călătorii aflați în drum spre Parcul Național Alpin. De asemenea, are o tradiție de 50 de ani în organizarea de programe educaționale și de sprijin pentru tineri.

Însă filiala locală a Lions Club spune că nu își mai permite să administreze orașul și, la sfârșitul anului trecut, l-a scos discret la vânzare pe internet.

Vânzarea a tras un semnal de alarmă pentru puținii, dar pasionații locuitori ai Licolei, pentru comunitățile din zonele învecinate și chiar pentru alți membri Lions Club din stat, care susțin că nu au fost consultați corect și se tem serios pentru viitorul orașului.

„Un cămin departe de casă”

Așezat pe malurile impunătorului râu Macalister, în regiunea montană a statului Victoria, Licola a fost inițial o așezare forestieră, construită în anii 1950, cu câteva clădiri destinate muncitorilor de la gater.

După închiderea acestuia, în 1968, Lions Club a achiziționat întregul amplasament și l-a transformat într-o tabără unde tineri defavorizați, copii și grupuri cu nevoi speciale puteau petrece vacanțele școlare.

La doar câteva minute distanță de tabără, clubul a cumpărat și terenul pe care se află în prezent magazinul general și parcul de rulote din Licola.

Astăzi, Leanne O’Donnell – cea care administrează magazinul general – și familia sa sunt singurii locuitori permanenți ai orașului. Ea locuiește acolo cu unul dintre copiii săi, alături de cea mai bună prietenă și cei doi copii ai acesteia.

„Este un loc absolut minunat”, spune O’Donnell pentru BBC. „Când m-am mutat prima dată aici, oamenii intrau în magazin și îmi spuneau: «Nu o să faci un milion de dolari în Licola». Iar eu le răspundeam: «Cine a spus că am venit aici ca să fac un milion de dolari?»”.

O’Donnell a cumpărat afacerea în 2022, dar nu deține clădirile, semnând un contract de închiriere despre care spune că a fost făcută să creadă că va fi extins la 15 ani.

Încă din prima zi, O’Donnell și-a dorit ca Licola să fie „un cămin departe de casă” pentru oameni. Aproape fiecare persoană care vizitează, lucrează sau trece prin Licola are numărul ei de telefon – inclusiv șoferii de camioane și echipele de pompieri.

„Sunt principalul lor punct de contact, indiferent dacă este ora trei după-amiaza sau două dimineața”, spune ea.

O’Donnell este extrem de atașată de oraș și de comunitatea din jur, însă acum se confruntă cu riscul evacuării.

„Iubesc acest oraș din tot sufletul… dacă ajunge pe mâna unui dezvoltator și se transformă în ceva ce nu este, mi s-ar frânge inima.”

O’Donnell a aflat pentru prima dată că Licola urma să fie scoasă la vânzare în ianuarie 2025, de la consiliul Lions Village Licola, organismul desemnat să administreze orașul în numele organizației caritabile.

„Mi-au spus că afacerea merge pe pierdere de cinci sau șase ani și i-am întrebat: «Cum vă pot ajuta?»”, povestește ea.

„Mi-au răspuns că, dacă nu pot aduce câteva milioane de dolari, nu prea este nimic de făcut.”

Cu toate acestea, O’Donnell nu a renunțat, oferindu-se să organizeze strângeri de fonduri pentru sat și spunând conducerii că întreaga comunitate mai largă va dori să ajute.



