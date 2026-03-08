„Orașul este întunecat, cerul este negru”, au declarat pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că ne simțim ca și cum ne-am sufoca. Am văzut explozia de aseară luminând cerul, era ceva ce nu mai văzusem niciodată. Părea sfârșitul lumii sau felul în care mi-aș imagina iadul”, a adăugat acesta.

„Incendiul a fost aproape de casa noastră, cred că este un noroc chior că suntem bine în acest moment.”

Armata israeliană a declarat că a lovit sâmbătă seara depozite de combustibil din Teheran care distribuie combustibil „diverșilor consumatori, inclusiv entități militare din Iran”.

Distribuția de combustibil în Teheran a fost întreruptă după atacurile intense din timpul nopții asupra rezervoarelor de stocare, potrivit guvernatorului capitalei iraniene, scrie CNN.

Citește și
Incendiu puternic la Gara Centrală din Glasgow, Scoția. Flăcările au afectat mai multe clădiri și afaceri | VIDEO
Incendiu puternic la Gara Centrală din Glasgow, Scoția. Flăcările au afectat mai multe clădiri și afaceri | VIDEO

Mohammad Sadegh Motamedian a declarat că „problema este în curs de rezolvare”, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Nu a existat o penurie de combustibil, a spus Motamedian, dar refacerea completă a rețelei ar putea dura ceva timp. El a făcut apel la oameni să „își gestioneze consumul de combustibil”.

Mass-media de stat iraniană a declarat că rezervoarele de stocare a combustibilului și petrolului din trei zone ale Teheranului au fost lovite de rachete israeliano-americane sâmbătă seara.

Un oficial a fost citat de agenția de știri Fars spunând că mai multe rezervoare de stocare a combustibilului din depozitul de petrol din Teheran au fost lovite, dar afirmațiile că rafinăria în sine a fost lovită sunt incorecte.