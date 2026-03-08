„Orașul este întunecat, cerul este negru”, au declarat pentru CNN. „În plus, este și înnorat și întunecat, așa că ne simțim ca și cum ne-am sufoca. Am văzut explozia de aseară luminând cerul, era ceva ce nu mai văzusem niciodată. Părea sfârșitul lumii sau felul în care mi-aș imagina iadul”, a adăugat acesta.

„Incendiul a fost aproape de casa noastră, cred că este un noroc chior că suntem bine în acest moment.”

Armata israeliană a declarat că a lovit sâmbătă seara depozite de combustibil din Teheran care distribuie combustibil „diverșilor consumatori, inclusiv entități militare din Iran”.

Distribuția de combustibil în Teheran a fost întreruptă după atacurile intense din timpul nopții asupra rezervoarelor de stocare, potrivit guvernatorului capitalei iraniene, scrie CNN.

Mohammad Sadegh Motamedian a declarat că „problema este în curs de rezolvare”, potrivit agenției de știri de stat IRNA.

Nu a existat o penurie de combustibil, a spus Motamedian, dar refacerea completă a rețelei ar putea dura ceva timp. El a făcut apel la oameni să „își gestioneze consumul de combustibil”.

Mass-media de stat iraniană a declarat că rezervoarele de stocare a combustibilului și petrolului din trei zone ale Teheranului au fost lovite de rachete israeliano-americane sâmbătă seara.

Un oficial a fost citat de agenția de știri Fars spunând că mai multe rezervoare de stocare a combustibilului din depozitul de petrol din Teheran au fost lovite, dar afirmațiile că rafinăria în sine a fost lovită sunt incorecte.