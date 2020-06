Un întreg departament a demisionat ca să îi susțină pe agresorii bătrânului de 75 de ani din Buffalo

Este vorba despre întreaga echipă de intervenții a Poliției din Buffalo, New York. Cei 57 vor rămâne angajații instituției, dar nu vor mai face parte din echipa de intervenție, scrie Sky News.

Polițiștii cred că cei doi colegi au respectat ordinele de a evacua piața respectivă.

”Își făceau meseria. Nu știu cât de mult contact a fost (n.r. în momentul împingerii). În opinia mea, a alunecat”, a spus John Evans, președintele asociației care îi reprezintă pe polițiștii din Bufallo.

”Echipa a demisionat pentru că este dezgustată de cum au fost tratați cei doi”, a mai spus Evans la postul tv local, WGRZ.

Warning: This video contains graphic content — A 75-year-old man is in "stable but serious condition" after video shows two police officers in Buffalo shoving him, causing him to stumble, hit his head on the ground, and bleed from his head https://t.co/gXQU6f6byf pic.twitter.com/a4u27fzbil