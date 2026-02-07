Autorităţile au specificat că nu consideră suspect decesul fostului oficial a cărui vârstă nu este precizată.

Potrivit The Moscow Times, postul de televiziune REN TV precizează că trupul său a fost găsit în baie, iar versiunea preliminară a cauzei morţii sale este înecarea.

„Cadavrul bărbatului a fost descoperit în baia unui apartament de pe strada Krasnogvardeiskaia nr. 3, fără semne de moarte violentă. Cauzele morţii sunt în curs de stabilire", a declarat agenţiei TASS un oficial din serviciile de urgenţă, precizând că este vorba despre fostul ministru adjunct al justiţiei din Federaţia Rusă, Serghei Tropin.

Acesta a ocupat funcţia de ministru adjunct al justiţiei în perioada 1996-1997, când preşedinte era Boris Elţîn.

Chiar dacă autorităţile exclud o ipoteză criminală, fostul oficial se adaugă unei lungi liste de personalităţi şi oameni de afaceri ruşi care, de la invazia rusă în Ucraina, au fost găsiţi morţi în condiţii suspecte.

Nu mai târziu de luna trecută, într-un cartier de lux din Moscova a fost descoperit cadavrul fostului ministru adjunct al muncii, Aleksei Skliar.

Potrivit TASS, acesta s-a sinucis. Înainte de moarte, fostul oficial a lăsat un mesaj pe canalul Telegram, în care a dat vina pe soţia sa pentru ceea ce s-a întâmplat.

Tot luna trecută, în Cipru, a fost găsit mort un oligarh rus, la fel şi un diplomat al ambasadei ruse din această ţară.

Peste 20 de oficiali de rang înalt, printre care miniştri, generali, oligarhi şi jurnalişti, au murit în incidente care variază de la căderi suspecte de la fereastră la otrăviri şi împuşcare, alimentând speculaţiile despre lupte interne pentru putere, anchete de corupţie şi paranoia crescândă în rândul elitei ruse.

La sfârşitul lunii septembrie 2025, fostul preşedinte al Comitetului pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Sankt Petersburg, Aleksandr Fedotov, a căzut de la fereastra unui hotel de la aeroportul Şeremetievo.

Cu o zi înainte, la consulatul Armeniei din Sankt Petersburg, a fost găsit cadavrul fostului vicepreşedinte al Rosreestr (Serviciul Federal pentru Înregistrare, Cadastru şi Cartografie - n.r.), Boris Avakian, cu o rană de cuţit.

În iulie 2025, ministrul transporturilor, Roman Starovoit, s-a sinucis la scurt timp după ce fusese demis de Vladimir Putin, iar la scurt timp, adjunctul său, Andrei Korneiciuk, a murit din cauza unui stop cardiac.

În prima jumătate a anului 2025, decese ale oficialilor erau înregistrate lunar. Printre aceştia se numără: Konstantin Kliuev, adjunctul şefului administraţiei din Vladivostok, găsit mort în Thailanda; Evgheni Golovati, adjunctul şefului departamentului „P” al Ministerului Afacerilor Interne, care s-a împuşcat; Vladimir Ananiev, adjunctul şefului administraţiei regiunii Arhanghelsk, care a murit în timpul unui meci de hochei, şi Igor Rojnev, adjunctul şefului FSIN (serviciul penitenciar) din Krasnoarsk, care s-a sinucis.