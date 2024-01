Avion prăbuşit în Afganistan. Rusia a anunțat dispariţia de pe radar a unei aeronave care venea din India

Anunțul vine după ce responsabili provinciali afgani au afirmat că există informaţii privind prăbuşirea unui avion în nord-estul ţării, relatează Reuters.

Autorităţile ruse au mai spus că este vorba de un zbor charter de ambulanţă care venea din India, via Uzbekistan, având ca destinaţie Moscova şi că avionul este un aparat de producţie francez Dassault Falcon 10, din 1978.

Un avion s-a prăbuşit într-o zonă muntoasă din nord-estul Afganistanului, au anunţat duminică responsabili provinciali citaţi de Reuters şi AFP, fără a face alte precizări.

A private Falcon airplane of Russian airline Gazprom avia crashed in Afghanistan

Four crew members and two passengers were on board. Their fate is unknown.

The plane was on its way to Moscow. It veered off course and crashed into Topkhan Mountain in Afghanistan. Before that,… pic.twitter.com/qXYI7M9Jmj