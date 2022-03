Un fost partener de dans ucrainean al Alinei Cojocaru a murit în bombardamentele rușilor. Mesajul emoționant al româncei

Facebook.com

Artem Datsishin, un dansator de balet de la Opera Națională din Ucraina, a murit după ce a fost rănit în bombardamentele Rusiei.

Alina Cojocaru, o fostă balerină din România, membră a Baletului Regal din Marea Britanie, a declarat pentru CNN că a fost partenera acestuia de dans atunci când se antrena în Ucraina.

„Artem a fost unul dintre primii parteneri alături de care am dansat în Kiev, pe când aveam 15 ani. Am avut amândoi același profesor când am început cursurile. Gândul mă duce la cum îl știam, cum l-am cunoscut și la cum am dansat împreună. Nu pot înțelege faptul că asta este realitatea de acum”, a spus Alina Cojocaru.

Tatiana Borovik, o balerină din Ucraina, prietenă cu Artem Datsishin, a spus pe rețelele sociale că acesta a fost rănit în atacuri pe 26 februarie și a murit, mai târziu, în spital.

„Adio, omul meu drag!! Nu pot să exprim durerea care mă copleșește! Fie ca amintirea ta să fie luminată!!”, a scris aceasta pe Facebook.