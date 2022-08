Un fost mercenar dezvăluie secretele Grupului Wagner, armata privată a lui Putin. „Sunt doar un alt fel de carne de tun”

Misterioasa rețea de mercenari îmbrățișează o imagine tot mai publică pe măsură ce războiul cu Ucraina se prelungește, scrie Al Jazeera.

Pe hârtie, Grupul Wagner, o rețea rusă care furnizează luptători contra-cost, nu există. Nu depune declarații fiscale, presupușii săi susținători neagă orice legătură cu acesta și, oficial, companiile militare private sunt ilegale în Rusia.

„Mercenarii nu au statut oficial, deci nu au aceleași drepturi sau garanții ca un reprezentant oficial al forțelor armate, iar plata se face numai după finalizarea unei misiuni”, a declarat Marat Gabidullin pentru Al Jazeera.

„Termini misiunea, ești plătit și poți pleca în vacanță”, spune acesta.

Gabidullin, a cărui identitate a fost confirmată de mass-media rusă și ucraineană, este singurul fost mercenar al Grupului Wagner care a făcut publice experiențele sale.

Înființat în 2014 pentru a sprijini separatiștii din Ucraina, reprezintă de atunci interesele Rusiei în teatrele de război

Acum locuiește în sudul Franței, unde spune că este în curs de a cere azil și a scris un o carte de memorii, ”De două ori în același râu”, despre experiențele sale.

Fondată de ofițerul de informații Dmitri Utkin în 2014 pentru a sprijini separatiștii pro-ruși din Ucraina, Wagner a reprezentat de atunci interesele Rusiei și ale aliaților săi din Africa și Orientul Mijlociu, participând la războiul civil din Siria de partea președintelui Bashar al-Assad și a luptătorilor săi. Sunt acuzați de mai multe atrocități.

Anterior o forță întunecată, acum îmbrățișează o imagine mereu publică pe măsură ce războiul din Ucraina continuă.

„Întotdeauna a făcut parte fie din informațiile militare, fie din forțele de operațiuni speciale”, a declarat expertul militar rus Pavel Luzin pentru Al Jazeera.

„Nu a fost niciodată privat sau într-un fel autonom”. Potrivit lui Luzin, Wagner are două scopuri.

Primul este de a folosi indivizi care în mod normal ar putea reprezenta un risc pentru securitate în țările de domiciliu. Al doilea este redistribuirea echilibrului de putere departe de forțele armate oficiale.

„Ne confruntăm cu fragmentarea puterii militare, tipică regimurilor autoritare”, a explicat Luzin.

”Wagner nu reprezintă forțe de elită, sunt doar un alt fel de carne de tun, pentru a contrabalansa orice amenințare politică din partea generalilor”

„Wagner nu reprezintă nici forțe de elită, nici comando-uri bine pregătite, ei sunt doar un alt fel de carne de tun, cu scopul de a contrabalansa orice amenințare politică din partea generalilor. Kremlinul pur și simplu nu are încredere în forțele armate”, susține expertul.

Se presupune că rețeaua de mercenari este finanțată și controlată de Evgheni Prigozin, un oligarh rus cunoscut drept „bucătarul lui Putin” pentru numeroasele sale contracte de catering, printr-o rețea de companii-paravan.

De exemplu, o companie numită Europolis LLC a încheiat un acord cu Damascul să desfășoare operațiuni militare în Siria în schimbul a 25% din petrolul și gazul pe care îl va găsi acolo.

Se știe că fondatorul Europolis LLC este un apropiat al lui Prigozin și a fost văzut în compania lui Utkin. În 2017, Uktin și Wagner au fost sancționați de administrația fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, pentru că au trimis luptători în Ucraina.

Prigozin neagă legăturile cu Wagner, până la punctul de a depune plângeri la autorități, după ce a fost întrebat de jurnaliști despre această problemă.

Dar, pe măsură ce participarea mercenarilor Wagner în Ucraina a crescut, aceasta a intrat cu mândrie în centrul atenției.

Panouri publicitare în Rusia cu anunțuri de angajare în Grupul Wagner

Un utilizator Telegram a postat recent o imagine care pretinde să arate panouri publicitare din Rusia care promovează grupul și recrutează pentru Wagner, cu anunțuri de angajare care oferă salarii de 240.000 de ruble rusești (puțin sub 4.000 de dolari) pe lună, mult mai mare decât plata unui soldat obișnuit.

„În esență, Wagner a devenit acum atât de public tocmai din cauza schimbării statutului său”, a declarat Mark Galeotti, expert în probleme de securitate rusă, pentru Al Jazeera.

„În timp ce a fost cândva un instrument de la distanță, negat de statul rus, precum și o afacere destul de autonomă, acum este într-adevăr puțin mai mult decât o extensie a armatei. Este o sursă alternativă de forță de muncă de luptă, necesară tocmai pentru că aceasta este doar o „operație militară specială” și, prin urmare, Kremlinul nu poate mobiliza pur și simplu oamenii de care are nevoie”, explică Galeotti.

„Orice motiv idealist pentru a deveni mercenar este doar pentru acoperire; practic, motivația tuturor sunt banii”, a declarat Gabidullin, care a servit în trupele Wagner din 2015 până în 2019.

„În acel moment, eram într-o stare de depresie, neștiind ce să fac și unde să merg. Eram șomer de ceva timp. Apoi am auzit de această oportunitate de a mă întoarce la ocupația mea anterioară – am fost soldat profesionist și am servit 10 ani în forțele aeriene”.

„Când m-am alăturat grupului, majoritatea oamenilor de acolo aveau experiență de luptă din mai mult de un război – Cecenia, Georgia – iar cea mai mare parte venise de la cei care luptaseră în Ucraina din 2014”.

Gabidullin a luat parte la campania din Siria, unde a fost rănit de explozia unei grenade, în timpul bătăliei de la Palmyra.

”Noi am purtat acel război. Nimeni altcineva nu ar fi putut face ceea ce am făcut noi”

„Înaltul comandament rus a vândut povestea asta, cu un război de peste mări, fără sânge, dar s-a împăcat rapid cu faptul că acest concept nu funcționează în Siria”, și-a amintit el. „Puterea aeriană și artileria sunt un lucru, dar victoria este obținută prin luarea de teritoriu, iar armata siriană pur și simplu nu a fost egală cu ISIS”.

Gabidullin a descris armata siriană ca fiind neprofesionistă și nemotivată, corupția înflorind la fiecare nivel.

„Dar înaltul comandament rus a trebuit să salveze aparențele, așa că a dislocat mercenari, pentru că pierderile suferite de mercenari nu au fost luate în considerare printre cifrele oficiale”, a spus el. „Așadar, s-a realizat iluzia unui război fără sânge, dar în realitate a fost multă vărsare de sânge”.

„Noi am purtat acel război. Nimeni altcineva nu ar fi putut face ceea ce am făcut noi”.

Se crede că zeci de mercenari ruși au murit în raidurile aeriene ale SUA din 2018 asupra forțelor proguvernamentale din Siria, după ce au atacat o instalație petrolieră pe care americanii o apărau.

Dar se știe puțin despre mercenarii care mor, în parte pentru că familiile lor sunt sub presiune să tacă.

Pe lângă Siria, Wagner este activ în Africa din 2017. În Sudan, se pare că supraveghează operațiunile de extracție a aurului, lucrând îndeaproape cu guvernul militar. Activiștii și bloggerii acuză Rusia că sprijină lovitura militară din Sudan și că fură aurul țării.

În Republica Centrafricană, Wagner a respins un atac rebel asupra Bangui, în ianuarie anul trecut. O statuie a unui soldat rus care apără o familie locală a fost construită în capitală, iar un film de acțiune care glorifică isprăvile grupului, ”The Tourist”, a fost lansat recent.

Acuzați de torturi, execuții și răpiri ale civililor

În 2018, trei jurnalişti ruşi care investigau grupul au fost ucişi într-o ambuscadă în timp ce raportau despre Wagner în Republica Centrafricană.

Human Rights Watch i-a acuzat pe mercenari că torturează, execută și răpesc civili în țară.

În Siria, angajații Wagner au fost acuzați că au torturat, împușcat și decapitat un soldat care dezerta. Până acum, aceste afirmații nu au fost investigate de autoritățile ruse. Gabidullin a spus însă că grupul său nu a fost implicat în asemenea atrocități.

„În ceea ce privește Siria, a fost o crimă sălbatică; patru proști sadici au fost lăsați să scape”, a spus el despre presupusa decapitare.

„Dar acesta a fost un incident rar, practic singular. Majoritatea celor din Grupul Wagner au o mentalitate normală, fără nicio înclinație observabilă către o asemenea cruzime”.

După 24 februarie, mulți dintre acești mercenari au fost redistribuiți în Ucraina. În timp ce Wagner era anterior dependent de armata rusă, analiștii cred că acum s-a integrat aproape în întregime în forțele armate, în ultimele luni.

Pe lângă Wagner, în Ucraina mai luptă și mercenarii de la Redoubt

Se presupune că mercenarii Wagner au luat parte la lupte strategice pentru orașele ucrainene Popasna și Lysychansk, precum și centrala electrică Vuhlehirsk. Prigozin însuși a fost fotografiat aprilie în regiunea ocupată Lugansk.

Până acum, Moscova, care nu a declarat oficial război Ucrainei, a evitat să declare mobilizarea în masă. În același timp, eforturile de recrutare de soldați contractuali, voluntari și mercenari au luat avânt.

Alte trupe de mercenari ruși care luptă în Ucraina includ Redoubt, care a mobilizat rapid foști soldați în dizgrație sau de pe lista neagră, iar apoi a suferit pierderi grele.

În iulie, postul de știri independent Meduza, care acoperă afacerile rusești și este considerat un „agent străin” de către oficialii de la Moscova, a raportat că Redoubt „are încă un număr substanțial de combatanți în Ucraina” și „se află sub controlul complet al ministerului rus al Apărării”.

Privind în perspectivă, pe măsură ce pierderile rusești în Ucraina cresc, recrutorii își extind opțiunile.

Jurnaliștii din Kârgâzstan au raportat că Wagner caută recruți uzbeci și kârgâzi pentru „zona de operațiuni speciale din Ucraina”, oferind salariul de 240.000 de ruble pe lună și o cale rapidă de obținere a cetățeniei ruse.

Și, în timp ce Kremlinul rămâne discret cu privire la pierderile sale din Ucraina, mercenarii Wagner dislocați ca forțe de luptă în prima linie sunt prost echipați și ar suferi pierderi grele.

„Acesta este un război care are loc pe pretexte inventate de a interveni într-o țară vecină”, a spus Gabidullin. „Este o tragedie, o greșeală criminală care nu ar fi trebuit niciodată permisă”.

