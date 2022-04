Într-o declarație acordată corespondentului Știrilor PRO TV Ovidiu Oanță, Dîncu a calificat aceste informații drept “propagandă” și a menționat că ‘aproape zilnic se întâmplă câte un fake news” de origine rusă.

Vasile Dîncu: “Nu știm, nici nu avem cum să controlăm dacă există sau nu români în această zonă, dar, după toate informațiile noastre, nu există români în trupele de mercenari”.

Ministrul Apărării: Manipularea Moscovei e „străvezie”

Ministrul Apărării spune că nu ar trebui să ne îngrijoreze astfel de declarații venite de la Moscova, pentru că e vorba doar de manipularea “străvezie” a opiniei publice, mai ales a celei ruse.

Vasile Dîncu: „În principiu, ne-am obișnuit cu aceste declarațiii. Noi am încercat, atunci când puteam să demonstrăm foarte repede, să o facem imediat. Apoape zilnic se întâmplă un fake news în care să se arate ba că au intrat avioane ucrainene pe teritoriul nostru și că de aici merg pe front; am auzit și că am instruit oameni pe teritoriul nostru. Au fost foarte multe manipulări de genul acesta și sunt o obișnuință pentru propaganda rusă să continue să arate date false despre ceea ce pretind ei că se întâmplă pe acest front. Nu ne îngrijorează acest lucru, pentru că deja (există) această tendință de a manipula opinia publică, mai ales pe cea din Rusia. Este manifestă, străvezie, toată lumea începe să înțeleagă că, de fapt, este folosită această comunicare, uneori diplomatică, de foarte multe ori, cu scopul de a manipula.”

Pe de altă parte, Vasile Dîncu, a afirmat, luni, că ţara noastră are o “foarte exactă statistică” a persoanelor care trec frontiera, potrivit News.ro.

“Nu avem cetăţeni români care să fi trecut din România în Ucraina în această perioadă”, a spus el.

Rusia a susținut că Ucraina ar fi ajutată de 1500 de mercenari români

Oficialii de la Kremlin au declarat, luni, că militarii ucraineni ar fi fost ajutați de 6.824 de mercenari străini de la începutul războiului, pe 24 februarie.

Cei mai mulți mercenari ar proveni din Polonia, a spus Igor Konashenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la Moscova.

Aproximativ 1.500 dintre aceștia ar fi români, a relatat agenția de presă de stat din Rusia, TASS, recunoscută pentru apropierea de Kremlin, ca mijloc de propagandă. Un număr similar de luptători ar proveni din Statele Unite și din Canada.