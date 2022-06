Un lunetist ucrainean l-a ucis pe unul dintre cei mai temuți mercenari ai lui Putin, ”Călăul”

Este vorba despre Vladimir Andonov, în vârstă de 44 de ani, supranumit ”Călăul”.

El ar fi murit după ce a fost împușcat de un lunetist ucrainean lângă Harkov, Ucraina, pe 5 iunie, potrivit mai multor publicații rusești, inclusiv ziarul Moskovskij Komsomolets, citat de Insider.

Zambal-Zamso Zanaev, șeful Teritoriului Trans-Baikal al Rusiei din Buriația, unde a locuit Andonov, a confirmat moartea pentru ziarul respectiv și a declarat că trupul său va fi transportat înapoi în regiune, pentru a fi îngropat.

Vladimir Andonov was hated in Ukraine, with a reputation for carrying massacres during Russia's 1st invasion in 2014. #Ukraine accuses him of personally participating in the massacre of war prisoners in Logvinovo in 2015 & killing civilians in Donbas during this invasion.

