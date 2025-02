Un crater uriaș a apărut brusc într-o localitate din Marea Britanie „Suntem pur și simplu îngroziți” | VIDEO

Luni seară, o dolină a apărut pe Godstone High Street. Până marți după-amiază, aceasta s-a extins la cel puțin 20 de metri, ceea ce a dus la întreruperea alimentării cu apă și la înghițirea unei grădini, screi The Guardian.

Poliția i-a sfătuit pe locuitorii din William Way, Godstone, „să părăsească zona cât mai repede posibil” marți dimineață din cauza temerilor că cablurile expuse ar putea provoca o explozie.

Locuitorii au descris scenele de evacuare ca fiind „terifiante”, o persoană care s-a mutat în urmă cu mai puțin de o săptămână spunând că a fost nevoită să doarmă în mașină.

Godstone #sinkhole more on @bbcsoutheast at lunch pic.twitter.com/US24AuKKC4