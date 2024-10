Un crater uriaș a apărut brusc pe o șosea intens circulată din România. Reacțiile șoferilor când le-a apărut în față groapa

Muncitorii au găurit o conductă de apă, fără să-și dea seama pe moment, iar acumularea de apă a dus la surparea asfaltului.

Patru mașini și-au spart baia de ulei şi anvelopele, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

La prânz, șoferii care circulau între Năvodari de Lumina au tras o sperietură soră cu moartea. În fața lor s-a ivit brusc un crater, pe care l-au evitat în ultima clipă.

Șofer: „S-a surpat pur și simplu. Am avut un TIR în față și nu am văzut nimic, noroc că am văzut în ultima secundă și am luat de volan ca să nu mor, dacă intram în gaura aia sigur muream.”

Reporter: Ce stricăciuni aveţi?

Șofer: „Două jenți, două cauciucuri și baia de ulei, care curge pe partea cealaltă.”

Șofer: „E toată mașina ruptă pe dedesubt. Mulţumim lui Dumnezeu că au scăpat cu viață, uitați-vă câte mașini sunt, ce crater e acolo, puteam să îi avem la morgă. De ce?”

Șofer: „Nu se vede, nici de la 20 de metri. Am intrat în ea, norocul nostru că nu era așa de mare, am sărit un pic peste ea și toată mașina s-a dus. 70% e avariată.”

De vină pentru această situație este firma care făcea lucrări în zonă.

Irina Cârstea – reprezentant RAJA- Regia Autonomă Judeţeană de apă: „Constructorul care realizează extinderea rețelei electrice în zona aceasta, a efectuat o forare orizontală, a avariat conducta de refulare. Fiind o conductă în presiune, apa a spălat sub asfalt, ceea ce a dus la prăbușirea acestui tronson de drum.”

Muncitorii decopertează asfaltul pentru a vedea cât de gravă este situația. Cert este că această groapă are o adâncime de peste doi metri, iar drumul care face legătura între Năvodari și Lumina a fost închis.

Pagubelele materiale vor fi suportate de firma care a făcut lucrările.

