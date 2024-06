Momentul în care un crater format pe terenurile de fotbal dintr-un stat american „înghite” un stâlp de iluminat | VIDEO

Groapa adâncă de 15 metri a înghițit un stâlp de iluminat. Dedesubt se află o mină din care se extrage calcar și este posibil ca lucrările din subteran să fi provocat incidentul.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Preventiv, pe străzile din apropierea bazei sportive, circulația a fost închisă până când experții se vor asigura că nu mai există niciun pericol.

NEW: Surveillance footage captures the moment a 100 foot wide and 30 foot deep sinkhole swallows a soccer field in Alton, Illinois.

The footage shows bleachers and a light pole getting completely swallowed by the sinkhole at Gordon Moore Park.

