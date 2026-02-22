Domenico a murit sâmbătă, cu puțin timp înainte de ora 09:30, a declarat Francesco Petruzzi reporterilor. Spitalul Monaldi Hospital, unde copilul era tratat, a transmis că acesta a suferit o „agravare bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”, scrie BBC.

Inima oferită lui Domenico în timpul transplantului efectuat la sfârșitul lunii decembrie ar fi fost transportată la spital în contact direct cu gheață carbonică, ceea ce a provocat leziuni grave ale țesutului.

Procurorii au deschis o anchetă privind incidentul, iar șase cadre medicale sunt investigate într-un caz care a stârnit indignare în Italia.

Petruzzi a declarat că organul a ajuns „ars de degerături”, după ce a fost transportat pe o distanță de peste 800 km, de la Bolzano la Napoli, într-un recipient necorespunzător, alături de gheața carbonică, fără un termometru care să avertizeze echipa medicală asupra temperaturii extrem de scăzute.

Copilul în vârstă de doi ani se afla la ATI la Napoli de aproape două luni. Mama sa, Patrizia Mercolino, făcuse un apel către Papa pentru a-și salva fiul.

„Totul s-a terminat. Domenico nu mai este”, le-a spus Mercolino jurnaliștilor sâmbătă.

Medicii avertizaseră că utilizarea prelungită a sistemului de susținere a vieții ar fi putut compromite plămânii, ficatul și rinichii copilului.