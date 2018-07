Un bărbat a reușit să salveze o mamă și pe bebelușul acesteia dintr-un incendiu

O mamă și bebelușul acesteia au fost salvați, după ce un incendiu a cuprins apartamentul în care locuiau. Un trecător a reușit să-i ajute să iasă din apartament și să-i conducă într-un loc sigur, departe de flăcări și de fum.

Autoritățile engleze nu au reușit încă să identifice sursa incendiului, însă la fața locului au ajuns 60 de pompieri pentru a lichida incendiul care cuprinsese blocul și un magazin din apropiere.

În ciuda amplorii incidentului, nu au fost raportate victime.

