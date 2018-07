Ce scrie presa italiană, după ce o româncă a salvat un bătrân dintr-un incendiu

Gelocal.it

O româncă, stabilită la muncă în Italia, a devenit eroină după ce a salvat un bătrân din calea flăcărilor.

În noaptea de joi spre vineri, femeia a simțit fum în apartamentul bătrânului pe care îl avea în grijă. Flăcările au izbucnit în bucătărie și s-au extins în întreaga locuință, scrie Gelocal.it.

„Lumina era întreruptă, nu funcționa.Am coborât în bucătărie și am văzut că era foc, flăcările proveneau de deasupra aragazului, este o priză acolo.” povestește Gherghina, pentru sursa citată. “Apoi continuă vizibil marcată de cele întâmplate: „L-am luat pe bătrân și l-am așezat în scaunul cu rotile, nici eu nu știu cum am mai reușit să o fac și am fugit.”



„Rapiditatea și promptitudinea de care a dat dovadă îngrijitoarea, au dus la salvarea bătrânului bolnav și la evitarea unor consecințe fatale”, a scris presa din Italia.

