Un băiat de 12 ani a plecat într-o vacanță exotică, după ce a furat cardul de credit al părinților

Un băiat de doar 12 ani din Australia a avut parte de o aventură de neuitat, după ce a furat cardul de credit al părinților.

Dorindu-și să-și petreacă vacanța în Bali, copilul a reușit să-și păcălească întreaga familie. I-a cerut bunicii pașaportul, iar după ce a furat cardul de credit al mamei sale, i-a spus acesteia că se pregătește să plece la școală.

Însă băiatul avea cu totul alte planuri. Tânărul a ajuns la aeroport și folosind un serviciu care i-a permis să-și facă singur check-in-ul, s-a urcat la bordul unui avion cu destinația Indonezia.

O singură data, copilului i s-a cerut un act care să dovedească faptul că are peste 12 ani.

“Le-am arătat carnetul de elev și pașaportul pentru a demonstra că sunt în școala generală și că am peste 12 ani. A fost o experiență incredibilă. Mereu mi-am dorit să am parte de o asemenea aventură”, a declarat tânărul pentru The Guardian Australia.

În Bali, băiatul în vârstă de 12 ani s-a cazat la hotelul All Seasons, mințindu-i pe membrii personalului că este însoțit de sora sa majoră.

Întreaga sa aventură a fost descoperită abia după ce profesorii săi i-au anunțat pe părinți că micuțul a lipsit de la ore. Descoperind unde a ajuns, mama sa a zburat de urgență pentru a-l recupera.

“Sunt mult prea șocată. Nu am cuvinte care să descrie spaima pe care am simțit-o când am descoperit unde se află fiul meu,” a declarat mama băiatului.

