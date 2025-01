Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe o clădire din California. Sunt morți și răniți | VIDEO

Zece persoane au fost transportate la spital cu răni, a arătat, joi după-amiază, Departamentul de Poliţie Fullerton, într-o postare pe X. Alte opt au primit asistenţă medicală pe loc şi au fost lăsate să plece.

Aeronava cu un singur motor Van's RV-10 s-a prăbuşit la ora 14:15PST (20:15 GMT), potrivit Administraţiei Federale pentru Aviaţie (FAA).

Footage captured by a circling news helicopter shows the damage.

A small plane, likely a single-engine, crashed into a warehouse roof in the vicinity of Fullerton Municipal Airport.