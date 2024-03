Un al optulea suspect în atentatul de la Moscova, un rus de 31 de ani originar din Kîrgîzstan, plasat în arest preventiv

Presupuşii atacatori au fost arestaţi sâmbătă, iar FSB anunţă că un rus proucrainean a fost ucis de bomba sa la momentul arestării, relatează AFP.

”Un tribunal de la Moscova a plasat în stare de arest alt participant la atentatul teroris de la Crocus City Hall”, anunţă autorităţile judiciare, fără să spună de ce anume îl acuză pe acest bărbat.

Potrivit autorităţilor, acest al optulea suspect este orginar din Kîrgîzstan, o ţară din Asia centrală, vecină cu Tadjikistanul.

Potrivit agenţiei ruse de presă Interfax, acest bărbat este în vârstă de 31 de ani şi deţine cetăţenia rusă.

La o audiere, el a declarat că nu-i cunoaşte pe inculpaţii acuzaţi de planificarea atentatului şi că nu era la curent cu planurle acestora.

Suspectul a declarat că avea ”nevoie de un chiriaş”, pentru că închiria un apartament.

FSB: AUTORII ATACULUI AVEAU SĂ FIE PRIMIŢI ”CA EROI” ÎN UCRAINA

Directorul Serviciilor de ruse de securitate (FSB) Aleksandr Bortnikov a declarat marţi că prsupuşii autori ai atentatului de lângă Moscvova, revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic (SI), urmau să fie primiţi ”ca eroi” în Ucraina.

Aleksandr Bortnikov dă asigurări că suspecţii intenţionau să se ducă în Ucraina şi că ”ei urmau să fie primiţi ca eroi de acea parte”.

Însă ”comanditarul nu a fost încă identificat”, a prcizat directorul FSB.

UN RUS PROUCRAINEAN, UCIS DE BOMBA PE CARE O PURTA LA MOMENTUL ARESTĂRII

Potrivit versiunii Kremlinului, în pofida revendicării SI, serviciile ruse de securitate depun eforturi să stabilească o responsabilitate ucraineană.

Astfel, FSB a anunţat marţi că un cetăţean care face parte dintr-o grupare pro-Ucraina a fost ucis în explozia bombei pe care o purta ssupra sa la momentul arestării, în regiunea Samara (Volga), în timp ce planifica, potrivit FSB, un atentat.

A terrorist attack was prevented in the Samara region, it was planned by an accomplice of the banned Russian volunteer corps under the patronage of the Ukrainian special services. A man born in 1994 planned to detonate a bomb in the building of a humanitarian aid reception center pic.twitter.com/SSvL5mwokn