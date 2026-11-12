Tânărul în vârstă de 17 ani plecase într-o excursie cu cortul în statul Victoria (sud-est) pe 6 noiembrie, când s-a îndepărtat de prietenul lui și a mers o distanță scurtă pentru a aduce restul echipamentului, potrivit Agerpres.

Când i-a observat lipsa, prietenul său a cercetat zona, dar nu a dat de urma lui William, al cărui nume de familie nu a fost dat publicității, a precizat poliția.

În zonă a fost demarată o operațiune amplă de căutare, iar poliția și unități specializate au scotocit zona în ultimele șase zile.

În timpul operațiunii de căutare aeriană, salvatorii au zărit o cutie cu accesorii pentru pescuit într-o zonă cu vegetație deasă. Când au focalizat mai mult, l-au zărit pe adolescentul dispărut, întins pe o piatră de pe malul unui pârâu.

„Piloții l-au recuperat pe Will cu ajutorul unui troliu și l-au dus înapoi la postul de comandă, unde s-a reunit cu mama sa”, a spus poliția.

„În mod surprinzător, William este într-o stare de spirit și de sănătate bune”, a mai adăugat poliția.

Mama adolescentului a declarat pentru presa australiană că băiatul a căzut de pe o stâncă.

„Nu mai are voie să iasă niciodată din casă. Are interdicție pe viață”, le-a declarat ea reporterilor veniți la fața locului: „Sunt extrem de fericită că este în viață”.