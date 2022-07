Ultimele detalii despre accidentul tragic din Kavala. Nu există indicii care să lege evenimentul de războiul din Ucraina

Experții criminaliști care investighează cazul au încheiat operațiunea de recuperare a celor opt cadavre, dar în această dimineață se vor întoarce la locul prăbuşirii, alături de pirotehniști, pentru a neutraliza încărcătura transportată de aeronavă.

Avionul cargo Antonov-12, înregistrat în Ucraina, avea la bord o încărcătură militară, iar la impact s-au declanșat mai multe explozii. Toate cele opt persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Aparatul a căzut pe câmp, la mică distanţă de casele localnicilor. Autoritățile elene au considerat încărcătura drept periculoasă şi i-au sfătuit pe oameni să nu iasă din locuinţe.

Cuprinși inițial de confuzie și apoi de groază, locuitorii din împrejurimile orașului Kavala au văzut o minge de foc prăbușindu-se accelerat.

Un miracol a făcut ca impactul să se producă în camp, la aproximativ doi kilometri de satele locuite. Zona este tranzitată de toți turiștii românii care merg spre insula Thassos.

Rezident: „Dinspre castel am văzut căzând ceva luminos. Am crezut că sunt lampioane. Când am înțeles că s-a prăbușit un avion am fost îngroziți, copiii țipau”.

Filipos Anastasiadis, primarul din Paggaio: „În jurul orei 22:45, un avion în flăcări a trecut pe deasupra orașului. Cam după 10 kilometri s-a prăbușit pe câmp provocând un ditamai incendiul și un lung șir de explozii”.

La fața locului s-au deplasat numeroase echipaje de intervenție, dar nu au putut nici măcar să se apropie de epavă, din cauza intensității focului și a exploziilor.

„Considerăm încărcătura avionului Antonov 12 drept una periculoasă", au anunțat în scurt timp autoritățile grecești.

Filipos Anastasiadis, primarul din Paggaio: „A fost trimisă o alertă localnicilor din Antifilippi și Palaochori pentru a-i avertiza să țină geamurile închise și aerul condiționat oprit".

Doi pompieri au fost răniți

Doi pompieri au fost transportați la spital cu dificultăți de respirație din cauza fumului toxic.

Marios Apostolidis, comandantul pompierilor: „Ne-am apropiat, purtând măști, cam până la 50 de metri, am văzut bucăți din fuselaj și multe alte piese împrăștiate pe camp”.

Măsurătorile făcute în cursul dimineții nu au indicat nimic alarmant în aer. Totuși, fumul persistent, căldură și o substanță alba neidentificata i-au determinat pe experții militari și pe cei de la Comisia elenă pentru energie atomică să apeleze la o dronă pentru a inspecta epava.

Inițial s-a știut că aeronava decolase din Șerbia şi se îndrepta spre Iordania. Din motive încă necunoscute, pilotul a solicitat aterizare de urgenţă pe aeroportul din Kavala, dar nu a reuşit să finalizeze manevrele. Abia astăzi responsabilii sârbi au clarificat lucrurile.

Nebojsa Stefanovic, ministrul sârb al Apărării: „Avionul a decolat din Niș, sâmbătă seară, la 20:40, având o încărcătură de 11,5 tone de muniţii. Cumpărătorul era Ministerul Apărării din Bangladesh. Ruta era Niș - Dhaka, având escale tehnice în Amman, Riad și Ahmedabad”.

Aparatul Antonov 12 era operat de compania ucraineană de cargo Meridian LTD, dar nu există indicii care să lege tragicul accident de războiul din Ucraina.

Dată publicare: 18-07-2022 07:54