Europa, mistuită de flăcări. Valul de caniculă a atins apogeul

Pădurile de pin din Franța, mistuite de flăcări

În Franța, focul a mistuit suprafeţe însemnate de păduri de pin. Pompierii se confruntă cu o situație de coșmar pe „frontul focului” din Gironde, unde marți au izbucnit două incendii uriașe, dintre care unul aproape de Bordeaux.

Flăcările întețite de vânt și căldură au pârjolit deja mai mult de 7.300 de hectare de pădure de pin.

Cei peste 1.000 de pompieri mobilizați nu întrevăd sfârșitul coșmarului, mai ales că persistă temperaturile caniculare și, pentru week-end, a fost prognozat vânt puternic.

Emmanuel Macron: „Trăim un anotimp excepţional și foarte dur. Avem deja de trei ori mai multe păduri arse decât în 2020. Mă gândesc și la oamenii care au fost evacuați. Câteva mii de locuitori au fost evacuați în ultimele zile, evident în suferința care vine în astfel de momente.”

Cetățean francez: „Aparent s-a întețit incendiul. Ne-au cerut să plecăm de urgență. Cum să nu fiu îngrijorat? Este casa mea.”

Voluntar: „Îi ajut și eu cum pot pe bieții oameni. Este catastrofal. Am adus furtunurile din grădină, am adus drujbe, le am în camion. Dacă putem salva de foc măcar o casă, atunci să o salvăm.”

O escadrilă de 10 avioane anti-incendiu sprijină apărarea împotriva valului de foc. Printre acestea sunt şi trei aparate ale securității civile care ar fi trebuit să zboare deasupra Champs Elysee, la parada de Ziua Națională, dar au fost aduse pentru lupta cu flăcările dezlănțuite.

10 mii de hectare arse în Portugalia

Peste 10 mii de hectare au fost pârjolite, doar în această săptămână, și în Portugalia, a anunțat Agenția pentru protecție civilă.

Într-un orășel din apropiere de capitala Lisabona, echipele de pompieri au reușit să stingă incendiile ce au făcut scurm aproape întreaga pădure din jur.

Vineri încă erau active peste 20 de focare diferite. Peste 3.000 de pompieri luptă fără răgaz cu vâlvătaia.

Valul de caniculă a atins apogeul în Peninsula Iberică

Locuitorii unui sat de la granița cu Spania au fugit din calea focului și s-au refugiat pe un deal de la marginea localității. Oamenii stau și așteaptă neputincioși cum flăcările se aproie cu repeziciune de casele lor.

Flăcările au ajuns aproape și de stațiunea Faro, din regiunea Algarve. Valul de caniculă a atins apogeul în Peninsula Iberică, cu temperaturi de 44-45 de grade Celsius în multe locuri.

Potrivit presei locale, în ultima săptămână, 238 de persoane au murit din cauza căldurii extreme.

Incendii de vegetație și în Croația și Turcia

Aerul fierbinte a provocat incendii de vegetație și în Croația. Pe coasta Dalmației, după mai bine de 20 de ore de luptă cu flăcările, pompierii croați au reușit să controleze incendiul cu doar câțiva kilometri înainte de Vodice, în apropiere de orașul turistic Sibenik.

A fost alertă și într-o peninsulă din sud-vestul Turciei, unde peste trei mii de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetație.

