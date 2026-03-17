Șeful Centrului de Combatere a Terorismului și-a părăsit postul afirmând că războiul nu a fost justificat, pentru că Iranul nu reprezenta o amenințare pentru Statele Unite.

În urmă cu puțin timp, Donald Trump l-a contrazis și i-a atacat furibund pe aliații din NATO pentru că nu vor ajute să redeschidă navigația prin Strâmtoarea Ormuz.

Ali Larijani, șeful serviciilor de securitate din Iran, a fost ucis de loviturile efectuate în cursul dimineții de marți de aviația israeliană.

Oren Liebermann, corespondent CNN: „Larijani era cel care lua deciziile la Teheran după asasinarea ayatollahului Ali Khamenei, iar faptul că era responsabilul-cheie în domeniul securității l-a plasat foarte sus pe lista de ținte pentru Israel”.

O fotografie surprinde ultima apariție publică a lui Larijani, în centrul Teheranului, vinerea trecută, la o manifestație de sprijin a regimului.

Iar cu o zi înainte îl șicanase pe Donald Trump pe X, transmițându-i că războiul nu se câștigă din câteva postări și chiar amenințându-l pe liderul american că ar putea fi eliminat.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Ali Larijani era șeful Gărzilor Revoluționare, adică bandiții care conduc de fapt Iranul. Eliminăm regimul om cu om în speranța că asta va da poporului iranian șansa de a scăpa definitiv de el”.

Tot în bombardamentul de marți dimineață a fost ucis și Gholamreza Soleimani, comandantul forțelor Basij, o grupare paramilitară implicată în reprimarea violentă a protestelor din ianuarie.

Între timp, Donald Trump și-a criticat din nou aliații că nu sprijină America în eforturile de securizare a Strâmtorii Ormuz.

Donald Trump: „Toți aliații NATO au fost de acord cu noi, dar, în pofida faptului că noi i-am ajutat atât de mult, ei nu vor să ne ajute, ceea ce este uluitor. Cred că NATO face o greșeală prostească. Mă întrebam dacă NATO va fi alături de noi la nevoie, acesta a fost un test important. Și o altă chestie, noi nu trebuia să fim acolo pentru Ucraina...”.

Președintelui Emmanuel Macron i-a dat și o notă pentru nivelul de entuziasm: „Am vorbit cu el. Pe o scară de la 0 la 10, aș spune că a fost un 8. Nu e perfect. Dar e vorba despre Franța. Nu ne așteptăm la perfecțiune”.

Dar Franța a exclus trimiterea de forțe navale în Strâmtoarea Ormuz, atât timp cât războiul va continua. Iar cancelarul german Merz a spus că războiul din Iran "nu este treaba NATO".

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „NATO este o alianță de apărare, nu o alianță de intervenție. De aceea sper că ne vom trata unii pe alții cu respectul necesar în cadrul Alianței”.

Ca și în alte dăți, președintele american s-a contrazis singur de mai multe ori în decurs de câteva minute.

Donald Trump: „Dacă vreodată avem nevoie de ajutor, (aliații) nu vor sări în sprijinul nostru. Știu asta de mult timp. Au răspuns cu entuziasm apelului. Sunt deja pe drum (către Golful Persic). Vrem să vină să ne ajute să deblocăm strâmtoarea. Nu avem nevoie de nimeni. Vreau doar să văd cum reacționează”.

Directorul Centrului Național pentru Combaterea Terorismului din SUA și-a anunțat demisia din funcție. Într-o scrisoare publica adresată președintelui, Joe Kent a subliniat că "nu poate susține războiul în curs", pentru că, din punctul lui de vedere, "Iranul nu reprezenta o amenințare iminentă pentru America", iar intrarea în război a fost urmarea presiunilor israeliene.

Drone și rachete iraniene au vizat din nou azi-noapte ambasada americană din Bagdad - în ceea ce a fost descris drept cel mai intens asalt de la începutul războiului. Cel puțin două drone au explodat în incinta reprezentanței americane din așa-numita Zonă verde din Bagdad, de maximă securitate. Și un hotel de lux din capitala irakiană a fost lovit - pentru a doua oară - de o dronă.

De asemenea, după 18 zile de război intens, Iranul își păstrează capacitatea de a lovi la mare distanță, în Israel, unde alertele se succed necontenit.

Recomandarea autorităților este ca, dacă alerta îi prinde pe oameni în trafic, sa coboare și să se adăpostească lângă mașina ori pe marginea drumului. O femeie cu bebeluș în brațe caută un loc mai ferit.

Din șanț, oameni scrutează cerul în căutarea semnelor ca Domul de oțel a lovit proiectilele ostile.

Jeremy Fogel, profesor de filozofie la Universitatea din Tel Aviv: „E ca ruleta rusească, dar una cu statistici foarte bune. Ai tot ce presupune ruleta rusească: adrenalina, disperarea să rămâi în viață, dar șansele să scapi sunt mult mai bune”.

Israelienii sunt toți de acord că Iranul reprezenta o amenințare existențială.

Jeremy Fogel: „Cred că israelienii tind să-i ia în serios pe cei care îi amenință cu exterminarea. Bunica mea obișnuia să spună că „omul este un animal al rutinei”. Și chiar e o nebunie cât de rapid te obișnuiești să trăiești sub rachete, te obișnuiești cu noua normalitate smintită”.