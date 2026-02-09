„Condamnarea motivată politic a lui Jimmy Lai şi a foştilor directori şi jurnalişti de la Apple Daily afectează reputaţia Hong Kong-ului.”, a declarat Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pentru politică externă şi de securitate.

„UE le cere autorităţilor din Hong Kong să restabilească încrederea în libertatea presei în Hong Kong, unul dintre pilonii succesului său istoric ca centru financiar internaţional, şi să pună capăt urmării în justiţie a jurnaliştilor.”, a adăugat Hipper.

La rândul său, organizaţia 'Reporteri Fără Frontiere' (RSF) a declarat că decizia evidenţiază „colapsul complet al libertăţii presei în Hong Kong”. RSF le solicită ţărilor democratice, precum Regatul Unit şi SUA, să exercite presiuni asupra autorităţilor de la Beijing şi Hong Kong pentru a garanta că Lai şi ceilalţi jurnalişti vor fi eliberaţi din închisoare.

Un tribunal din Hong Kong l-a condamnat luni pe fostul magnat media pro-democraţie Jimmy Lai la o pedeapsă totală de 20 de ani de închisoare pentru complicitate cu puteri străine şi revoltă, în ciuda presiunilor din partea Londrei, a Washingtonului şi a activiştilor pentru drepturile omului.

Omul de afaceri şi fondator al jurnalului pro-democraţie Apple Daily, în prezent interzis, risca o condamnare pe viaţă. El a fost găsit vinovat pe 15 decembrie pentru trei capete de acuzare.

Acest caz a atras critici repetate la nivel internaţional, în special din partea Londrei şi a Washingtonului. Preşedintele american Donald Trump afirmase în campania sa electorală că doreşte să îl elibereze pe Jimmy Lai din detenţie.

Criticii au descris acest caz ca fiind motivat politic şi au accentuat că el constituie încă o dovadă a erodării libertăţii presei şi a libertăţilor civile în fosta concesiune britanică retrocedată Chinei în 1997.