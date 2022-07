Ucraina anunţă că a bombardat un depozit rusesc de muniţie la Harkov. Mai mulți militari au fost uciși

Un depozit rusesc de arme a fost lovit în localitatea Nova Kahovka, a indicat Comandamentul de operaţiuni Sud al forţelor de apărare ucrainene într-un buletin informativ privind situaţia de pe front pe pagina sa de Facebook.

În urma acestui atac, un obuzier şi echipamente militare au fost distruse, iar trupele ruse au pierdut peste 50 de soldaţi, potrivit părţii ucrainene.

În acelaşi timp, agenţia de presă rusă RIA Novosti a relatat marţi dimineaţă, citând administraţia prorusă instalată de Moscova în Nova Kahovka, că şapte persoane au fost ucise, alte patru sunt date dispărute, în timp ce alte câteva zeci au fost rănite.

Multe persoane au fost îngropate sub dărâmături, iar sute de case au fost avariate, potrivit RIA Novosti.

'Sunt deja şapte morţi şi aproximativ 60 de răniţi' în urma atacului ucrainean din cursul nopţii de luni spre marţi la Nova Kahovka, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militaro-civile instalate în această localitate de forţele ruse, Vladimir Leontiev, citat de AFP.

CITEȘTE ȘI: Război în Ucraina, ziua 139. Trupele ruse continuă să obțină mici câștiguri teritoriale graduale în Donețk, afirmă britanicii

#UPDATE Ukraine says it struck Russian military units in the Russian-controlled region of Kherson.

Ukraine says its strikes killed 52 Russian soldiers and destroyed an ammunition warehouse in Nova Kakhovka. Pro-Russia authorities claim the attack killed seven people pic.twitter.com/YCYpEniSri