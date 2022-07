Casa Albă: Iranul va livra drone Rusiei, care întâmpină dificultăţi în faţa rezistenţei armatei ucrainene în estul țării

"Informaţiile noastre indică faptul că guvernul iranian se pregăteşte să livreze Rusiei până la câteva sute de drone, printre care aparate de luptă, într-un timp foarte scurt", a explicat el în cursul unui briefing de presă la Washington.

National Security Adviser Jake Sullivan: "Our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs on an expedited timeline." pic.twitter.com/mQXrKHPqKC