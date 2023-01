”Ucigașele de tancuri” sunt în drum spre Ucraina. Soldaţii ucraineni se antrenează deja de câteva săptămâni

Dar nu sunt șanse să aibă și avioane de luptă F-16 după ce președintele american Biden a spus "nu".

Luptele din Bahmut şi împrejurimi sunt "întruparea Iadului pe pământ", rezumă un comandant ucrainean. După ce mercenarii din gruparea Wagner au suferit pierderi grele, Moscova ar fi trimis trupe aeropurtate şi o brigadă motorizată. Rușii revendică deja cucerirea unui sat de lângă Bahmut.

Oleksandr Motornyi, jurnalist: "Aceasta este una dintre pozițiile avansate ale armatei ucrainene. Armele sunt mereu pregătite, din când în când se aude un ecou, un ecou puternic al luptelor, dar soldații noștri recunosc sincer că, acum, aici, armele de bază nu sunt mitralierele, ci lopețile și târnăcoapele!"

Ucrainenii încearcă să epuizeze forţele ruse, al căror obiectiv pare să fie controlul unei autostrăzi de importanță strategică.

Cedric Leighton, colonel american: ”Luptele încrâncenate din jurul oraşelor Soledar şi Bahmut deţin cheia intenţiilor Rusiei. Bahmut în sine nu are semnificaţie strategică. În schimb, se află pe autostrada care ar deschide ruşilor poarta spre teritoriul aflat sub control ucrainean. Ce încearcă ucrainenii este să-i ţină, să-i blocheze pe ruşi aici, ţinta finală fiind să-i împingă afară de aici din sud”.

Între timp, peste 60 de blindate Bradley sunt în drum spre Ucraina, încărcate pe un cargobot care transportă echipament militar american spre Europa. Soldaţi ucraineni se antrenează deja de câteva săptămâni ca să poată opera blindatele americane, supranumite "ucigașe de tancuri”, datorită armamentului eficient și cu bătaie lungă.

Pe de altă parte, o coaliție formată din 12 țări s-a angajat să livreze Ucrainei cel puțin 320 de tancuri moderne. În primul val de livrări vor fi între 120 și 140 de tancuri - a declarat ministrul de externe Dmitro Kuleba.

În schimb, cel puţin deocamdată, perspectiva Kievului de a obţine avioane de luptă moderne pare firavă.

Pentru cancelarul german, „nici măcar nu se pune problema livrării unor avioane de luptă".

Olaf Scholz: ”Vom face tot ce este posibil pentru ca războiul să nu escaladeze într-un conflict Rusia vs. NATO. De exemplu, la începutul războiului, (NATO) a refuzat instituirea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, pentru că asta ne-ar fi dus direct la război NATO vs. Rusia. Şi cu asta am spus totul”.

Președintele Franței nu este atât de categoric, dar rămâne prudent.

Emmanuel Macron: "Depinde de solicitările care sunt făcute și nu de zvonurile care circulă. Până acum, nu au fost formulate (cereri)”.

Doar Polonia ar fi dispusă să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16, însă numai în urma consultării cu aliații NATO. Și președintele lituanian a cerut livrarea de avioane de luptă Ucrainei.

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin: ”Vedem o poziţie extrem de agresivă din partea reprezentanţilor ţărilor baltice şi ai Poloniei. Se pare că ei sunt gata să facă orice pentru a provoca o escaladare a confruntării, fără să le pese de consecinţe”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 31-01-2023 19:21