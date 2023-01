Armata rusă revendică ocuparea unui nou sat ucrainean. Motivul pentru care această localitate ar fi foarte importantă

Ministerul rus al Apărării a menţionat în comunicatul său cotidian că "localitatea Blagodatnî a fost eliberată după o ofensivă a unităţilor de asalt ale voluntarilor" sprijinite de aviaţie şi artilerie. Prin termenul "voluntari" Moscova desemnează grupările paramilitare, precum unitatea Wagner. Fondatorul acesteia din urmă, Evgheni Prigojin, revendicase de sâmbătă capturarea acelui sat ucrainean, în timp ce Kievul a negat.

Trupele ruse şi gruparea Wagner încearcă din vară să cucerească Bahmut, oraş cu circa 70.000 de locuitori înaintea lansării invaziei ruse. În ultimele săptămâni armata rusă şi-a intensificat ofensiva pentru a încercui acest oraş şi a ocupat după lupte sângeroase oraşul Soledar şi sate din apropiere, ceea ce îi permite să continue ofensiva spre Bahmut de asemenea din nord, nu doar din est.

Satul Blagodatnî se află la circa 10 kilometri nord de Bahmut. Liderul prorus al provinciei Doneţk, Denis Puşilin, a declarat marţi că preluarea controlului asupra acestui sat "va permite îmbunătăţirea considerabilă a poziţiilor (trupelor ruse) şi tăierea unor rute de aprovizionare" ale trupelor ucrainene.

În acest timp, un purtător de cuvânt militar ucrainean a declarat că trupele ucrainene au respins atacurile ruseşti asupra unei şosele din apropierea oraşului Bahmut, şoseaua care leagă această localitate de oraşul Ceasiv Iar.

"Trupele ruse nu au reuşit să taie şoseaua folosită pentru aprovizionarea forţelor armate ucrainene. Armata ucraineană în Bahmut este aprovizionată cu tot ce este necesar", a spus într-o intervenţie televizată Sergii Cerevatîi, purtător de cuvânt al armatei ucrainene.

Acesta a confirmat că oraşul Bahmut rămâne una dintre principalele ţinte ale atacurilor ruseşti, inclusiv cu bombardamente de artilerie şi asalturi ale infanteriei.

#UPDATE The Russian military on Tuesday claimed to have captured the village of Blagodatne in eastern Ukraine and north of the town of Bakhmut that has been the epicentre of heavy fighting.

???? View of a destroyed building in Bakhmut pic.twitter.com/aChiq3vQcg