Institutul pentru Studiul Războiului: Rusia se pregăteşte pentru o ofensivă "iminentă" în Ucraina

Citând surse occidentale, ucrainene şi ruseşti, think tank-ul american scrie în analiza zilnică a evoluţiilor din războiul din Ucraina că Moscova "se pregăteşte pentru o ofensivă iminentă".

În ultima sa actualizare, postată luni seară, citată de News.ro, ISW subliniază remarcile secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, care a declarat că nu există "niciun semn" că Vladimir Putin "se pregăteşte pentru pace".

Luând cuvântul luni în Coreea de Sud, Stoltenberg a declarat: "Vedem contrariul. Vedem că ruşii se pregătesc pentru mai mult război, că mobilizează mai mulţi soldaţi, mai mult de 200.000 şi, eventual, chiar mai mulţi decât atât, că achiziţionează în mod activ noi arme, mai multă muniţie, îşi intensifică propria producţie, dar şi că achiziţionează mai multe arme de la alte state autoritare, precum Iran şi Coreea de Nord".

