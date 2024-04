Turnul televiziunii din Harkov a fost distrus într-un atac rusesc. Momentul în care se prăbușește. VIDEO

Această structură înaltă de 240 de metri s-a surpat de la jumătate, a constatat un jurnalist AFP.

Ea a fost avariată într-un atac, în martie 2022, la începutul invaziei ruse.

”Ocupanţii au atacat o infrastrcutură a televiziunii la Harkov. În timpul alertei, angajaţii s-au ascuns. Nu au fost victime”, anunţă guvernatorul regiunii, Oleg Sînegubov.

Russia just struck the TV tower in Kharkiv, messing with Ukrainian digital signal. It's their scorched-earth tactic in action, déjà vu from spring 2022 pic.twitter.com/rwGOHyaEg2