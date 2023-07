Turcia prezintă o mașină de luptă de 15 tone fără echipaj, dotată cu inteligență artificială

Printre ultimele inovații se numătă și vehiculul terestru de luptă de clasă grea fără echipaj “Alpar”, considerat o realizare revoluționară pentru industria de apărare din Turcia.

Cu o greutate maximă de 15 tone și cu o arhitectură de propulsie electrică hibridă în serie, vehiculul are calitatea de a funcționa silențios, fie autonom, fie sub control de la distanță, cu amprentă termică redusă. În plus, este prevăzut cu un sistem de acumulatori cu schimbare rapidă, ceea ce îi asigură o capacitate prelungită de operare.

Vehicul “Alpar” este dotat cu inteligență artificială de ultimă generație și sistemele de analiză a datelor. Prin valorificarea acestor tehnologii, vehiculul reduce nevoia de personal pe câmpul de luptă, limitând riscurile umane și simplificând sarcinile de rutină.

“Alpar” permite stabilirea unei comunicări fără întreruperi în rețea, cu vehiculele aeriene fără pilot și cu alte elemente integrate pe câmpul de luptă, optimizând astfel rezultatele misiunii. De asemenea, producătorul susține că pe sistemele de calcul de pe “Alpar” a fost implementată o serie de algoritmi, dezvoltați pe plan intern, privind informarea asupra mediului și luarea deciziilor, care “permit vehiculului să navigheze pe terenuri provocatoare și să ia decizii inteligente în timp real”.

