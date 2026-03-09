Decizia a fost luată „ţinând cont de evoluţia recentă a situaţiei în regiunea noastră şi în cadrul unui plan progresiv al cărui obiectiv este întărirea securităţii" părţii respective din insulă, a precizat ministerul apărării, fără a menţiona explicit războiul din Orientul Mijlociu - conflict extins de Iran în ţările apropiate după ce a fost atacat de SUA şi Israel.

Odată cu avioanele, Turcia a trimis şi sisteme de apărare antiaeriană.

În urmă cu o săptămână, o dronă iraniană a lovit baza aeriană britanică de la Akrotiri, în sudul Ciprului, în partea grecească a insulei, recunoscută internaţional ca stat membru al Uniunii Europene. Ca reacţie la acest incident, Grecia, Franţa, Italia, Olanda şi Spania au trimis deja în Cipru forţe navale şi aeriene.