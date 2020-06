Trupa Rolling Stones l-a amenințat pe Donald Trump că îl va da în judecată

Trupa rock britanică The Rolling Stones l-a ameninţat pe preşedintele american Donald Trump cu o acţiune în justiţie dacă politicianul republican va continua să folosească un cântec celebru din repertoriul grupului.

Este vorba despre piesa "You Can't Always Get What You Want", folosită în timpul mitingurilor din campania sa electorală, informează AFP şi DPA, potrivit Agerpres.

Piesa menţionată a fost utilizată de preşedintele american, în vârstă de 74 de ani, la mitingul său electoral organizat weekendul trecut în oraşul Tulsa.

Rockerii britanici s-au plâns de faptul că echipa lui Donald Trump a difuzat piese din repertoriul formaţiei The Rolling Stones încă din campania sa electorală din 2016, însă ordinele judecătoreşti nu l-au împiedicat pe politicianul republican să continue această practică. Un alt cântec al grupului britanic, "Heart of Stone", a fost difuzat la ceremonia de învestitură a lui Donald Trump din 2017.

După patru ani de când încearcă să îl convingă pe Donald Trump să nu îi mai folosească piesele, trupa The Rolling Stones a decis să îşi intensifice eforturile în acest sens, precizează Deadline.com.

Rockerii britanici colaborează cu BMI, o organizaţie americană specializată în protejarea drepturilor muzicale, care a decis că orice viitoare utilizare a unui cântec din repertoriul grupului The Rolling Stones în campania lui Donald Trump ar încălca acordul de licenţă semnat de acest grup cu organizaţia menţionată.

"BMI a informat echipa de campanie a lui Trump, în numele grupului The Rolling Stones, că utilizarea neautorizată a cântecelor trupei constituie o încălcare a acordului său de licenţă", precizează un comunicat de presă publicat de site-ul Deadline.com. Articolul din Deadline a fost redistribuit pe contul oficial de Twitter al legendarului grup britanic.

"Dacă Donald Trump nu ţine cont de acest aspect şi persistă, atunci va fi acţionat în justiţie pentru că a încălcat embargoul şi a difuzat o muzică neautorizată", precizează acelaşi comunicat.

Mai mulţi artişti s-au opus utilizării cântecelor lor de către Donald Trump în timpul mitingurilor sale electorale. Grupul rock Queen a protestat în urma folosirii uneia dintre cele mai renumite piese ale sale - "We Are the Champions" - în timpul unei apariţii pe scenă a lui Donald Trump la Convenţia Partidului Republican din 2016.

Şi alţi artişti de renume, precum Adele, R.E.M. şi Neil Young, dar şi familia regretatului Tom Petty, au denunţat folosirea cântecelor lor în timpul mitingurilor Partidului Republican şi au încercat prin diverse metode să îl împiedice pe Donald Trump să continue această practică.