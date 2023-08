Trump, tot mai aproape de nominalizarea republicană pentru alegerile prezidențiale. Reuters: Este cu mult înainte în sondaje

Era avionul privat Boeing 757 al lui Donald Trump, care a survolat târgul, iar mii de oameni care s-au uitat în sus au luat-o razna, aplaudându-l pe fostul preşedinte republican, relatează Reuters, citată de News.ro.

JUST NOW: Iowa crowd listening to DeSantis looks up and cheers as Trump’s plane flies overhead pic.twitter.com/w433I3InRX

O oră mai târziu, Trump a sosit într-o caravană de la aeroportul din apropiere, din Des Moines, la o recepţie rock-star, furând atenţia de la DeSantis şi reducându-şi cel mai apropiat rival pentru nominalizarea republicană la preşedinţie la un personaj secundar, şa unul dintre cele mai mari evenimente din calendarul politic din Statele Unite.

Thousands came to Iowa's fair yesterday to just get a glimpse of Trump. Desantis tried to speak briefly and couldn't be heard for the "We want Trump" chants.

