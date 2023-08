Trump a sosit la un tribunal federal din Washington pentru a se preda autorităţilor

Donald Trump a fost acuzat de complot în vederea răsturnării rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, în care a fost înfrânt de către Joe Biden, relatează The Associated Press, citează news.ro.

Coloana lui Trump şi-a croit drum pe străzile aglomerate din Washington - cu semnale luminoase şi sirene.

???? BREAKING: Donald Trump arrives at the federal courthouse in Washington DC

pic.twitter.com/Zf6DEwen6F