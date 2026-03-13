Potrivit Axios, Trump le-a spus aliaţilor că a „scăpat de cancerul care ne ameninţa pe toţi", lăudându-se în acelaşi timp cu rezultatele Operaţiunii "Epic Fury" în convorbirea cu liderii G7 de miercuri dimineaţă.

Trump a mai spus că „nimeni nu ştie cine este liderul, aşa că nu este nimeni care poate anunţa capitularea", a relatat Axios.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta informaţia în afara orelor de program, precizează Reuters.

Trump i-a numit vineri pe liderii iranieni „ticăloşi nebuni" şi a spus că este o mare onoare pentru el să-i omoare, în contextul în care sunt aproape două săptămâni de la începerea conflictului din Orientul Mijlociu.