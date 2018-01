Trump nu vrea să închidă închisoarea Guantanamo: „Trebuie să vânăm teroriștii”

Getty

Președintele american Donald Trump a vorbit, marți seara, în cadrul discursului despre starea națiunii, susținut la un an de la preluarea mandatului, despre pericolul terorist.

În acest context, el a adresat necesitatea ca facilitățile de detenție pentru teroriști, precum închisoarea Guantanamo, să rămână deschide.

„Anul trecut, mi-am luat angajamentul de a colabora cu aliații pentru a extermina ISIS de pe fața pământului. Un an mai târziu, sunt mândru să raportez că această coalție care a învins ISIS a eliberat aproape în totalitate teritoriul care a fost ocupat până recent de acești criminali, în Irak și Siria. Însă mai sunt multe de făcut. Vom continua să luptăm până când ISIS e învinsă. Teroriștii care comit gesturi precum cel de a plasa bombe în spitale sunt diabolici. Când e posibil, n-avem altă șansă decât să îi anihilăm. Când e necesar, trebuie să îi reținem și să îi interogăm. Dar trebuie să fim clari: teroriștii nu sunt doar criminali, ci combatanți inamici. Când sunt capturați peste hotare, trebuie tratați fix precum teroriștii care sunt. În trecut, am eliberat sute și sute de teroriști periculoși, doar ca să ne reîntâlnim cu el pe câmpul de luptă. Inclusiv liderul ISIS pe care l-am capturat și apoi l-am eliberat. Astăzi, îmi țin o altă promisiune. Tocmai am semnat, înainte să vin aici, să reexaminăm politica de detenție militară și să ținem deschise facilitățile din Guantanamo Bay”, a spus președintele Donald Trump, în discursul său.

El a continuat cerând Congresului să se asigure că va continua lupta împotriva ISIS și Al-Qaeda: „Să continuăm să avem toată puterea necesară pentru a reține teroriștii: fie că îi vânăm, fie că îi găsim. Pentru mulți dintre ei, acum soarta va fi Guantanamo Bay.”

Decizia lui Trump de a semna acest ordin nu schimbă foarte mult realitatea: în cuda faptului că Barack Obama a încercat să o închidă, dar închisoarea de la Guantanamo este încă funcțională, scrie Politico.

