"Accentul a fost pus pe situaţia din jurul conflictului cu Iranul şi pe negocierile bilaterale în curs cu reprezentanţii Statelor Unite privind rezolvarea problemei ucrainene", a declarat Iuri Uşakov, consilierul diplomatic al lui preşedintelui Putin, citat de agenţiile de presă ruse.

Potrivit lui Uşakov, apelul telefonic care a durat aproximativ o oră şi a fost primul dintre cei doi lideri din decembrie 2025, a fost organizat la iniţiativa Washingtonului pentru a "discuta o serie de probleme extrem de importante legate de evoluţia actuală a situaţiei internaţionale".

"Conversaţia a fost serioasă, sinceră şi constructivă", a subliniat consilierul rus, fără a dezvălui conţinutul exact al discuţiilor.

Putin spune că eforturile lui Trump sunt ”pozitive”

Potrivit acestuia, preşedintele rus a pledat în timpul acestui schimb de idei pentru o "soluţionare politică şi diplomatică rapidă a conflictului iranian", Teheranul fiind un aliat apropiat al Moscovei.

În ceea ce priveşte Ucraina, Vladimir Putin i-a oferit omologului său american "o descriere a situaţiei actuale de pe linia de contact, unde trupele ruse avansează cu mare succes", a explicat Uşakov.

Putin a "evaluat pozitiv eforturile de mediere întreprinse" de Donald Trump pentru a încerca să găsească o soluţie diplomatică la războiul din Ucraina, după mai multe runde de negocieri care până acum nu au reuşit să ducă la încetarea ostilităţilor.