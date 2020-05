Trump exclude un viitor dialog cu China și amenință cu ruperea relațiilor

Donald Trump a înăsprit din nou tonul, joi, în fața Chinei, amenințând cu ruperea oricăror relații cu gigantul asiatic din cauza modului în care a gestionat criza coronavirusului, scrie AFP.

Președintele american acuză de mai multe săptămâni că bilanțul dur al Covid-19 - aproape 300.000 de morți în întreaga lume - ar fi putut fi evitat dacă Beijingul ar fi acționat responsabil de la apariția virusului în orașul Wuhan.

Într-un interviu pentru Fox Business difuzat joi, acesta s-a declarat "foarte dezamăgit" de atitudinea Beijingului și a respins ideea unei discuții directe cu omologul său Xi Jinping pentru a atenua tensiunile.

"Am o foarte bună relație (cu el) dar pentru moment nu vreau să discut" cu Xi Jinping, a afirmat Trump.

Întrebat despre diferitele măsuri de retorsiune pe care le-ar putea aplica, Donald Trump, care a evocat în ultimele zile posibilitatea unor taxe vamale punitive, s-a arătat mai evaziv și mai amenințător.

"Sunt multe lucruri pe care le putem face. Putem rupe orice relație", a spus el.

"Dacă am face-o, ce s-ar întâmpla?", a continuat președintele. "Am economisi 500 de miliarde de dolari dacă am rupe orice relație", a continuat miliardarul republican, pentru care astfel de amenințări nu sunt neobișnuite.

"Ceea ce s-a întâmplat lumii și țării noastre este foarte trist, toți acești morți", a subliniat Donald Trump.